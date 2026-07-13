Міністерство оборони з початку 2026 року кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 безпілотних авіаційних комплексів, повідомили у відомстві. Майже всі ці комплекси — українського виробництва.

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Темпи кодифікації зросли

У Міноборони зазначають, що цього року кількість нових допущених безпілотних комплексів вже на понад 30% більша, ніж за аналогічний період 2025 року. Якщо порівнювати з тим самим періодом 2024 року, зростання становить понад 73%.

Це означає, що ринок військових дронів швидше проходить шлях від розробки до офіційного допуску у військо.

Для виробника кодифікація відкриває можливість постачання у Сили оборони. Для військових — це доступ до більшої кількості моделей, які вже можна замовляти й використовувати в межах офіційних процедур.

Найбільше – ударних коптерів і дронів на оптоволокні

Серед кодифікованих у 2026 році найбільше ударних дронів коптерного типу та безпілотних комплексів на оптоволокні. Також суттєво зросла кількість ударних дронів класу front-strike, тобто платформ для ураження цілей у ближній та оперативній глибині.

Акцент на оптоволоконних дронах добре пояснює нинішній напрям розвитку фронтових технологій. Такі апарати отримують керування не через радіоканал, а через кабель, який розмотується під час польоту. Це ускладнює їхнє придушення засобами радіоелектронної боротьби.

Окремий напрям – дрони-перехоплювачі. Вони стали відповіддю на масове застосування російських ударних безпілотників і поступово перетворюються на один з елементів української протиповітряної оборони малої дальності.

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Від розвідників до deep-strike

У переліку кодифікованих з початку року є розвідувальні безпілотні комплекси аеростатного, літакового і коптерного типів, ударні дрони, FPV-платформи, бомбери, ретранслятори, мішені, перехоплювачі та системи на оптоволокні.

Також у Міноборони окремо згадують комплекси класів front-strike та deep-strike. Перші призначені для роботи ближче до лінії бойового зіткнення, другі — для ураження цілей на більшій відстані.

Така різноманітність показує, що безпілотники вже не є одним типом зброї. Це ціла система засобів: для розвідки, зв’язку, ураження, наведення, перехоплення та навчання розрахунків.

"Соколи", "Гідри" і "Круки"

Серед нових українських безпілотних комплексів, які поповнили арсенал Сил оборони, Міноборони називає "Галку", Skyriper Minotaur, "Гор Елкс", "Бешкет", Shturm, Bababoom і Zorro.

Також кодифіковані Blinc, "Оптослон", "Чумак", "Сокіл", Hydra, "Крук", "Дзига", "Харьок", "Буран", "Білий Вовк", "Січень" та інші розробки.

Для українського мілтеку це важливий показник не лише кількості, а й конкуренції. На фронт виходять різні виробники, різні конструкції та різні підходи до виконання бойових завдань.

Українські дрони швидше проходять шлях у військо

Кодифікація 413 комплексів за пів року показує, що українська оборонна промисловість працює короткими циклами. Виробники отримують бойовий досвід, допрацьовують вироби, проходять процедури допуску та виводять нові версії у війська.

Це особливо важливо для безпілотників. У цій сфері технології швидко старіють, а противник постійно змінює тактику і засоби протидії. Тому швидкість оновлення часто не менш важлива, ніж окремі характеристики конкретного апарата.

За даними Міноборони, паралельно держава закуповує 8000 перехоплювачів Octopus для посилення протиповітряної оборони. Це ще один сигнал, що безпілотні системи стають частиною не лише ударних підрозділів, а й оборони від повітряних загроз.