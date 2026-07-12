Про секретне виробництво та новітні розробки компанії розповіло видання The New York Times, журналісти якого отримали рідкісний доступ до заводу.

Що відомо про секретне виробництво?

За даними видання, компанія почала постачати ударні безпілотники HX-2 в Україну наприкінці 2024 року. Йдеться про баражувальні боєприпаси, які вже пройшли бойове застосування на фронті.

У Helsing стверджують, що за результатами використання в Україні приблизно 70% бойових місій із застосуванням HX-2 завершуються успішно. Саме досвід українських військових дозволяє компанії постійно вдосконалювати програмне забезпечення безпілотників.

Співзасновник Helsing Гундберт Шерф наголосив, що сучасні військові технології розвиваються надзвичайно швидко, а війна в Україні стала важливим джерелом практичного досвіду для їхнього вдосконалення.

Головною особливістю HX-2 є широке використання технологій штучного інтелекту. Безпілотник здатний продовжувати виконання бойового завдання навіть у разі втрати GPS-навігації або радіозв'язку через роботу засобів радіоелектронної боротьби.

Саме боротьба з російськими системами РЕБ стала одним із ключових напрямків розвитку сучасних українських і західних безпілотних технологій. Автономність роботи значно підвищує шанси дрона успішно досягти цілі навіть у складній бойовій обстановці.

Особливу увагу журналісти звернули на організацію самого виробництва. За словами представників компанії, у разі виникнення загрози підприємство можна повністю демонтувати та перенести на новий майданчик лише за одну добу.

Виробництво дронів у Німеччині / Фото Patrick Junker для The New York Times

На виробництві працюють близько ста співробітників. Багато з них раніше були зайняті в автомобільній промисловості Німеччини. Усі працівники проходять ретельну перевірку службами безпеки та підписують угоди про нерозголошення інформації.

Варто зазначити й те, що точне місце розташування заводу не розголошується з міркувань безпеки. Будівля не має жодних вивісок або позначок, а більшість орендарів промислового комплексу навіть не знають, що поруч працює виробництво сучасних бойових безпілотників.

Над чим ще працює компанія?

У компанії переконані, що сучасна війна поступово змінює традиційний підхід до озброєння. Якщо раніше основну роль відігравали дорогі танки, винищувачі та інші складні системи вартістю сотні мільйонів доларів, то нині дедалі більшого значення набувають масові автономні безпілотні системи.

Вартість одного ударного дрона HX-2 становить приблизно 17,5 тисячі євро. При цьому для його використання оператору потрібна відносно коротка підготовка. У Helsing вважають, що саме масове виробництво доступних безпілотників здатне значно підвищити бойову ефективність армії за менших фінансових витрат.

Окрім ударних безпілотників HX-2, Helsing працює над створенням нового безпілотного бойового літака CA-1 Europa. За планами компанії, його експлуатація може розпочатися до 2029 року. Передбачається, що новий літальний апарат виконуватиме найнебезпечніші бойові завдання без участі пілота та стане дешевшою альтернативою традиційним бойовим літакам.

Бойовий літак CA-1 Europa / Фото Patrick Junker для The New York Times

У компанії переконані, що майбутнє військової авіації пов'язане саме з автономними системами, здатними діяти навіть в умовах активної протидії засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Україна та Італія ведуть переговори щодо локалізації виробництва сучасних зенітних ракет CAMM-ER. Вона є одним із найсучасніших європейських засобів протиповітряної оборони.