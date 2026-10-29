Уперше український НРК з ШІ здійснив місію в бойових умовах

На Харківщині полк безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" провів автономну логістичну місію наземного роботизованого комплексу з використанням штучного інтелекту. Це перша подібна місія в бойових умовах.

Роботизована платформа самостійно подолала 93% маршруту завдовжки 20 кілометрів. Оператору довелося втрутитися лише на ділянці протяжністю 1,4 кілометра, передає 24 Канал.

Що відомо про особливу місію НРК зі штучним інтелектом?

Традиційне керування НРК потребує від оператора тривалої концентрації, а помилки можуть призвести до провалу завдання.

Використання ШІ дає змогу зменшити навантаження на військових і залежність роботизованих платформ від постійного зв'язку з оператором.

Для роботи системи спочатку інший роботизований комплекс сканує маршрут за допомогою лідара – технології, яка використовує лазерні імпульси для вимірювання відстаней і створення тривимірної моделі місцевості.

Потім основний НРК рухається за цією моделлю, а його камери розпізнають дорогу, узбіччя та перешкоди.

Штучний інтелект аналізує обстановку й ухвалює рішення щодо руху.

Оператор може коригувати маршрут і задавати швидкість на окремих ділянках, але йому вже не потрібно постійно керувати машиною вручну.

Командир батальйону НРК полку "Лава" Андрій Копач із позивним "Математик" зазначив, що випробування підтвердили готовність автономних наземних систем працювати в реальних бойових умовах.

За його словами, роль оператора поступово змінюється: замість безперервного керування він контролюватиме рух і втручатиметься лише за потреби.

У перспективі один військовий зможе одночасно наглядати за кількома роботизованими комплексами.

Програмне забезпечення для автономного керування розробляє компанія Apex AI. Полк "Лава" допомагав формувати технічні вимоги та проводив польові випробування.

Наступним етапом розвитку технології стане використання НРК для евакуації поранених.

За словами Копача, масове впровадження таких систем дасть змогу військовим виконувати більше рейсів.

Крім того, автономні комплекси зможуть працювати з меншою залежністю від постійного каналу зв'язку, зокрема Starlink.

Полк "Лава" планує розширити застосування технології на евакуаційні та бойові завдання.

Перша автономна місія НРК зі штучним інтелектом у реальних бойових умовах: дивіться відео