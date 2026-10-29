Впервые украинский НРК с ИИ выполнил миссию в боевых условиях

Роботизированная платформа самостоятельно преодолела 93 % маршрута протяженностью 20 километров. Оператору пришлось вмешаться лишь на участке протяженностью 1,4 километра, сообщает 24 Канал.

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Что известно об особой миссии НРУ с искусственным интеллектом?

Традиционное управление НРК требует от оператора длительной концентрации, а ошибки могут привести к провалу задачи.

Использование ИИ позволяет снизить нагрузку на военных и уменьшить зависимость роботизированных платформ от постоянной связи с оператором.

Для работы системы сначала другой роботизированный комплекс сканирует маршрут с помощью лидара – технологии, которая использует лазерные импульсы для измерения расстояний и создания трехмерной модели местности.

Затем основной НРК движется по этой модели, а его камеры распознают дорогу, обочины и препятствия.

Искусственный интеллект анализирует обстановку и принимает решения о движении.

Оператор может корректировать маршрут и задавать скорость на отдельных участках, но ему уже не нужно постоянно управлять машиной вручную.

Командир батальона НРК полка "Лава" Андрей Копач с позывным "Математик" отметил, что испытания подтвердили готовность автономных наземных систем работать в реальных боевых условиях.

По его словам, роль оператора постепенно меняется: вместо непрерывного управления он будет контролировать движение и вмешиваться только при необходимости.

В перспективе один военнослужащий сможет одновременно наблюдать за несколькими роботизированными комплексами.

Программное обеспечение для автономного управления разрабатывает компания Apex AI. Полк "Лава" помогал формировать технические требования и проводил полевые испытания.

Следующим этапом развития технологии станет использование НРК для эвакуации раненых.

По словам Копача, массовое внедрение таких систем позволит военным выполнять больше рейсов.

Кроме того, автономные комплексы смогут работать с меньшей зависимостью от постоянного канала связи, в частности Starlink.

Полк "Лава" планирует расширить применение технологии на эвакуационные и боевые задачи.

Первая автономная миссия НРК с искусственным интеллектом в реальных боевых условиях: смотрите видео