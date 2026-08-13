Від 1000 гривень у виробництво дронів: Vyriy та Inzhur відкрили інвестиції для українців

Українці отримали можливість вкладати власні гроші безпосередньо у масштабування одного з найбільших виробників безпілотних систем. Vyriy Industries та Inzhur запускають фонд Inzhur MilTech, кошти якого спрямовуватимуться на збільшення виробництва та закупівлю компонентів. Мінімальна сума інвестиції становить 1000 гривень, а заявлена прогнозована дохідність – 25-29% річних у гривні.

Про запуск нового інструменту повідомила Inzhur. Компанія виступила організатором випуску корпоративних облігацій Vyriy Industries, які стануть основним активом нового фонду.

Як гроші українців потраплять у виробництво дронів

Інвестор не купує облігації Vyriy Industries напряму. Він купує інвестиційні сертифікати фонду Inzhur MilTech.

Далі фонд вкладає залучені гроші у корпоративні облігації Vyriy Industries. Виробник, своєю чергою, отримує додатковий обіговий капітал для закупівлі компонентів і масштабування виробництва.

Саме нестача обігових коштів часто стає одним із бар'єрів для швидкого збільшення випуску оборонної продукції. Компоненти та матеріали потрібно закуповувати до того, як готова партія буде вироблена та оплачена замовником.

У Vyriy кажуть, що з продукцією компанії працюють понад 200 підрозділів Сил оборони. При цьому компанія вже давно не обмежується лише класичними FPV. Мілітарі 24 нещодавно розповідав про новий розвідувальний дрон SLAVIC, який Vyriy уже випробовує у бойових умовах.

Скільки хочуть залучити

Плани доволі масштабні. Засновник та CEO Inzhur Андрій Журжій заявив, що для Vyriy Industries планують залучити до 5 мільярдів гривень.

Для порівняння, за даними, які наводить сама Inzhur, за весь 2025 рік в Україні було випущено корпоративних облігацій на 4,7 мільярда гривень. Якщо заявлений обсяг нового розміщення буде досягнуто, йдеться про дуже великий для українського ринку корпоративного боргу проєкт.

"Український defence tech навчився швидко створювати нові продукти й масштабувати виробництво під потреби фронту. Тепер так само швидко та ефективно треба вчитися залучати приватний капітал", - пояснює CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко.

Це також добре вкладається у ширшу стратегію самої компанії. Vyriy не лише розширює власну продуктову лінійку, але й інвестує в інші технологічні проєкти. Наприклад, Мілітарі 24 писав про перехоплювач ZIRKA, який створила NOCTIS за інвестиційної та експертної підтримки Vyriy Industries.

Звідки беруться заявлені 25-29%

Цифра 25-29% річних потребує пояснення. Це прогнозована середньорічна проста дохідність фонду за трирічний період, а не гарантована виплата інвестору.

У перший рік корпоративні облігації Vyriy Industries передбачають ставку 25% річних у гривні. Купонний дохід фонд отримуватиме кожні 35 днів і реінвестуватиме, через що має збільшуватися вартість його інвестиційних сертифікатів.

При цьому умови можуть змінюватися. Емітент має право після першого та другого року змінити ставку або достроково погасити облігації. У власному прогнозі Inzhur уже враховує можливе зниження ставки до 22% на другий і третій роки.

Тому 25-29% варто сприймати саме як прогноз, а не обіцянку фіксованого доходу.

На сторінці фонду також прямо зазначено, що попередні результати інвестицій не гарантують майбутньої дохідності. Сам Inzhur MilTech зареєстрований як пайовий інвестиційний фонд, а випуск його сертифікатів пройшов державну реєстрацію.

Інвестувати можна до кінця року

Нові інвестиції фонд планує приймати до 31 грудня 2026 року.

Строк обігу облігацій становить три роки, а базовий сценарій передбачає завершення інвестиції у липні 2029 року. Водночас Inzhur заявляє про можливість дострокового продажу сертифікатів фонду за актуальною на момент виходу ціною.

На кінцевий результат впливатиме і оподаткування. За інформацією Inzhur, під час дострокового виходу інвестиційний дохід оподатковується за ставкою 23%. Якщо інвестор залишається до закриття фонду у 2029 році, компанія вказує ставку 14% для доходу, виплаченого у формі дивідендів.

Тобто заявлену дохідність не варто плутати із сумою, яку інвестор гарантовано отримає "на руки".

Оборонка шукає гроші не лише у держави

Поява такого фонду показує ширшу зміну українського defense-tech.

У перші роки великої війни основними джерелами грошей для галузі були державні контракти, власний капітал засновників, донати та приватні інвестори, які працювали безпосередньо з компаніями. Тепер оборонний сектор поступово виходить на класичні інструменти фінансового ринку.

Паралельно українські виробники шукають капітал і за межами країни. Vyriy Industries входить до першого складу EU-Ukraine Drone Alliance, який має поєднати український бойовий досвід із виробничими та фінансовими можливостями Євросоюзу.

Для Vyriy це можливість швидше закуповувати комплектуючі та нарощувати виробництво, не очікуючи лише наступних платежів за державними контрактами. Для фінансового ринку це фактично тест того, чи готові десятки тисяч приватних інвесторів вкладати гроші не лише у нерухомість або державні облігації, а й безпосередньо в українську оборонну промисловість.