О запуске нового инструмента сообщила компания Inzhur. Компания выступила организатором выпуска корпоративных облигаций Vyriy Industries, которые станут основным активом нового фонда.

Как деньги украинцев поступят в производство дронов

Инвестор не покупает облигации Vyriy Industries напрямую. Он приобретает инвестиционные сертификаты фонда Inzhur MilTech.

Далее фонд вкладывает привлеченные средства в корпоративные облигации Vyriy Industries. Производитель, в свою очередь, получает дополнительный оборотный капитал для закупки компонентов и расширения производства.

Именно нехватка оборотных средств часто становится одним из барьеров для быстрого увеличения выпуска оборонной продукции. Компоненты и материалы необходимо закупать до того, как готовая партия будет произведена и оплачена заказчиком.

В Vyriy говорят, что с продукцией компании работают более 200 подразделений Сил обороны. При этом компания уже давно не ограничивается только классическими FPV. "Милитари 24" недавно рассказывал о новом разведывательном дроне SLAVIC, который Vyriy уже испытывает в боевых условиях.

Сколько планируют привлечь

Планы довольно масштабные. Основатель и генеральный директор Inzhur Андрей Журжий заявил, что для Vyriy Industries планируют привлечь до 5 миллиардов гривен.

Для сравнения: по данным, приводимым самой Inzhur, за весь 2025 год в Украине было выпущено корпоративных облигаций на 4,7 миллиарда гривен. Если заявленный объем нового размещения будет достигнут, речь пойдет об очень большом для украинского рынка корпоративного долга проекте.

"Украинский defence tech научился быстро создавать новые продукты и масштабировать производство под нужды фронта. Теперь так же быстро и эффективно нужно учиться привлекать частный капитал", – объясняет генеральный директор Vyriy Industries Алексей Бабенко.

Это также хорошо вписывается в более широкую стратегию самой компании. Vyriy не только расширяет собственную продуктовую линейку, но и инвестирует в другие технологические проекты. Например, "Милитари 24" писал о перехватчике ZIRKA, созданном компанией NOCTIS при инвестиционной и экспертной поддержке Vyriy Industries.

Откуда взяты заявленные 25–29%

Цифра 25–29% годовых требует пояснения. Это прогнозируемая среднегодовая простая доходность фонда за трехлетний период, а не гарантированная выплата инвестору.

В первый год корпоративные облигации Vyriy Industries предусматривают ставку 25% годовых в гривне. Купонный доход фонд будет получать каждые 35 дней и реинвестировать, благодаря чему должна увеличиваться стоимость его инвестиционных сертификатов.

При этом условия могут меняться. Эмитент имеет право после первого и второго года изменить ставку или досрочно погасить облигации. В собственном прогнозе Inzhur уже учитывает возможное снижение ставки до 22% на второй и третий годы.

Поэтому 25–29% следует воспринимать именно как прогноз, а не как обещание фиксированного дохода.

На странице фонда также прямо указано, что предыдущие результаты инвестиций не гарантируют будущую доходность. Сам Inzhur MilTech зарегистрирован как паевой инвестиционный фонд, а выпуск его сертификатов прошел государственную регистрацию.

Инвестировать можно до конца года

Новые инвестиции фонд планирует принимать до 31 декабря 2026 года.

Срок обращения облигаций составляет три года, а базовый сценарий предусматривает завершение инвестиции в июле 2029 года. При этом Inzhur заявляет о возможности досрочной продажи сертификатов фонда по цене, актуальной на момент выхода.

На конечный результат будет влиять и налогообложение. По информации Inzhur, при досрочном выходе инвестиционный доход облагается налогом по ставке 23%. Если инвестор остается до закрытия фонда в 2029 году, компания указывает ставку 14% для дохода, выплачиваемого в форме дивидендов.

То есть заявленную доходность не стоит путать с суммой, которую инвестор гарантированно получит "на руки".

Оборонная отрасль ищет деньги не только у государства

Появление такого фонда свидетельствует о более широких изменениях в украинской оборонной индустрии.

В первые годы большой войны основными источниками финансирования для отрасли были государственные контракты, собственный капитал учредителей, пожертвования и частные инвесторы, работавшие напрямую с компаниями. Теперь оборонный сектор постепенно переходит к классическим инструментам финансового рынка.

Параллельно украинские производители ищут капитал и за пределами страны. Vyriy Industries входит в первоначальный состав EU-Ukraine Drone Alliance, призванного объединить украинский боевой опыт с производственными и финансовыми возможностями Евросоюза.

Для Vyriy это возможность быстрее закупать комплектующие и наращивать производство, не ожидая только следующих платежей по государственным контрактам. Для финансового рынка это фактически тест на то, готовы ли десятки тысяч частных инвесторов вкладывать деньги не только в недвижимость или государственные облигации, но и непосредственно в украинскую оборонную промышленность.