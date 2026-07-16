Об создании EU-Ukraine Drone Alliance и составе его руководящего органа сообщили участники инициативы. Альянс должен стать площадкой для развития совместных технологий, производства беспилотных систем, укрепления цепочек поставок и интеграции украинских производителей в европейскую оборонную промышленность.

Украинский опыт будет объединен с промышленными возможностями ЕС

Работа Альянса будет сосредоточена на развитии совместных технологий в сфере беспилотных систем и средств противодействия дронам. Также его участники будут работать над масштабированием производства, расширением промышленной кооперации и привлечением украинских компаний к европейским оборонным программам.

Первое заседание Совета EU-Ukraine Drone Alliance запланировано на сентябрь в Брюсселе. Именно там участники определят стратегические направления работы и сформируют тематические рабочие группы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркивала, что боевой опыт Украины в сфере беспилотников должен стать основой для развития оборонного потенциала Европы. В то же время Европейский Союз готов обеспечить производственные мощности и финансовые инструменты для масштабирования таких технологий.

В Совет вошли 18 компаний

В первый состав Совета EU-Ukraine Drone Alliance вошли девять украинских и девять европейских компаний.

Украину представляют Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Athlon Avia, TAF Industries, UFORCE и F-Drones.

Европейскими участниками стали ORQA, Indra Group, Fincantieri, WB Electronics (WB Group), Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA и Quantum Systems.

Именно эти компании будут участвовать в определении приоритетов Альянса и развитии совместных проектов между Украиной и Европейским Союзом.

Почему это важно

Создание EU-Ukraine Drone Alliance свидетельствует о том, что сотрудничество Украины и ЕС в сфере оборонных технологий переходит от отдельных проектов к постоянному партнерству. Украинские производители получают возможность участвовать в формировании совместных технологических программ, а европейские компании – доступ к практическому опыту, полученному в ходе современной войны.

Для украинского оборонно-промышленного комплекса это также открывает новые возможности для участия в совместных разработках, масштабирования производства и интеграции в европейские цепочки поставок. Именно развитие таких партнерств Еврокомиссия рассматривает как один из ключевых элементов будущей архитектуры безопасности Европы.