Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе торжеств, приуроченных к Дню украинской государственности.

Что известно о соглашении по дронам, заключенном между Украиной и ЕС?

Украина и Европейский Союз заключили первое общеевропейское соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. По словам фон дер Ляйен, новое "дроновое соглашение" призвано объединить украинский опыт в создании и применении беспилотников с мощной промышленной и технологической базой Европейского Союза. Документ предусматривает запуск совместных проектов и расширение производства дронов.

Мы должны объединить наши сильные стороны. Это соглашение объединит украинскую изобретательность с промышленными возможностями Европы,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что знания, которые Украина приобрела в использовании беспилотных и антидроновых систем во время полномасштабной войны, являются уникальными. По словам главы Еврокомиссии, этот опыт имеет большое значение и для безопасности стран ЕС, которые все чаще сталкиваются с угрозами применения беспилотников. В то же время Европейский Союз может предложить Украине современные производственные мощности, передовые технологии и безопасные площадки для изготовления продукции оборонного назначения.

Ранее президент Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Анкаре, где стороны обсудили евроинтеграцию Украины, подготовку Drone Deal и дальнейшие шаги к его подписанию. Также речь шла об энергетической безопасности, подготовке к зиме и координации позиций перед предстоящими международными мероприятиями.

Напомним, в рамках саммита НАТО в Анкаре Украина уже подписала новые соглашения в формате Drone Deal с Нидерландами, Эстонией и Данией. Соглашения предусматривают совместное производство оборонной продукции, развитие беспилотных технологий, обмен боевым опытом и технологиями, а также упрощение экспорта вооружения. Зеленский ранее подчеркивал, что это уже девятое подобное соглашение для Украины, которое укрепляет международное оборонное партнерство. Также стороны обсудили укрепление украинской ПВО, ускорение поставок ракет для Patriot и развитие европейских средств защиты от баллистических угроз.

Отметим, что Украина запустила новый механизм контролируемого экспорта оружия и оборонных технологий в страны-партнеры в формате Drone Deal. Экспорт будет разрешаться только при условии полного обеспечения потребностей Сил обороны, а часть доходов (20–30%) будет направляться в спецфонд на развитие украинского ОПК. В правительстве подчеркнули, что новые правила должны помочь нарастить производство современного вооружения без ущерба для обеспечения украинской армии.