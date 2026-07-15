Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час урочистостей до Дня української державності.

Що відомо про дронову угоду, яку уклали Україна та ЄС?

Україна та Європейський Союз уклали першу загальноєвропейську угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій. За словами фон дер Ляєн, нова "дронова угода" покликана об'єднати український досвід у створенні та застосуванні безпілотників із потужною промисловою та технологічною базою Європейського Союзу. Документ передбачає запуск спільних проєктів і масштабування виробництва дронів.

Ми повинні об'єднати наші сильні сторони. Ця угода поєднає українську винахідливість із промисловими можливостями Європи,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що знання, які Україна здобула у використанні безпілотних і антидронових систем під час повномасштабної війни, є унікальними. За словами очільниці Єврокомісії, цей досвід має велике значення і для безпеки країн ЄС, які дедалі частіше стикаються із загрозами застосування безпілотників. Водночас Європейський Союз може запропонувати Україні сучасні виробничі потужності, розвинені технології та безпечні майданчики для виготовлення продукції оборонного призначення.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Анкарі, де сторони обговорили євроінтеграцію України, підготовку Drone Deal та наступні кроки до його підписання. Також йшлося про енергетичну безпеку, підготовку до зими та координацію позицій перед найближчими міжнародними заходами.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО в Анкарі Україна вже підписала нові угоди у форматі Drone Deal з Нідерландами, Естонією та Данією. Домовленості передбачають спільне виробництво оборонної продукції, розвиток безпілотних технологій, обмін бойовим досвідом, технологіями та спрощення експорту озброєння. Зеленський раніше наголошував, що це вже дев'ята така угода для України, яка зміцнює міжнародне оборонне партнерство. Також сторони обговорили посилення української ППО, прискорення постачання ракет до Patriot і розвиток європейських засобів захисту від балістичних загроз.

Зазначимо, Україна запустила новий механізм контрольованого експорту зброї та оборонних технологій до країн-партнерів у форматі Drone Deal. Експорт дозволятимуть лише за умови повного забезпечення потреб Сил оборони, а частину доходів (20 – 30%) спрямовуватимуть до спецфонду на розвиток українського ОПК. В уряді наголосили, що нові правила мають допомогти масштабувати виробництво сучасного озброєння без шкоди для забезпечення українського війська.