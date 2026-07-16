Про створення EU-Ukraine Drone Alliance та склад його керівного органу повідомили учасники ініціативи. Альянс має стати майданчиком для розвитку спільних технологій, виробництва безпілотних систем, зміцнення ланцюгів постачання та інтеграції українських виробників до європейської оборонної промисловості.

Український досвід поєднають із промисловими можливостями ЄС

Робота Альянсу буде зосереджена на розвитку спільних технологій у сфері безпілотних систем та засобів протидії дронам. Також його учасники працюватимуть над масштабуванням виробництва, розширенням промислової кооперації та залученням українських компаній до європейських оборонних програм.

Перше засідання Ради EU-Ukraine Drone Alliance заплановане на вересень у Брюсселі. Саме там учасники визначать стратегічні напрями роботи та сформують тематичні робочі групи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше наголошувала, що бойовий досвід України у сфері безпілотників має стати основою для розвитку оборонних спроможностей Європи. Водночас Європейський Союз готовий забезпечити виробничі потужності та фінансові інструменти для масштабування таких технологій.

До Ради увійшли 18 компаній

До першого складу Ради EU-Ukraine Drone Alliance увійшли дев'ять українських і дев'ять європейських компаній.

Україну представляють Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Athlon Avia, TAF Industries, UFORCE та F-Drones.

Європейськими учасниками стали ORQA, Indra Group, Fincantieri, WB Electronics (WB Group), Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA та Quantum Systems.

Саме ці компанії братимуть участь у формуванні пріоритетів Альянсу та розвитку спільних проєктів між Україною і Європейським Союзом.

Чому це важливо

Створення EU-Ukraine Drone Alliance свідчить про те, що співпраця України та ЄС у сфері оборонних технологій переходить від окремих проєктів до постійного партнерства. Українські виробники отримують можливість брати участь у формуванні спільних технологічних програм, тоді як європейські компанії — доступ до практичного досвіду, отриманого під час сучасної війни.

Для українського оборонно-промислового комплексу це також відкриває нові можливості для участі у спільних розробках, масштабування виробництва та інтеграції до європейських ланцюгів постачання. Саме розвиток таких партнерств Єврокомісія розглядає як один із ключових елементів майбутньої архітектури безпеки Європи.