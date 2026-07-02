Майже нові гелікоптери Wildcat AH1 підуть на списання: що задумали у Великій Британії

Армія Великої Британії вже у 2027 році почне відмовлятися від багатоцільових вертольотів Wildcat AH1. Рішення виглядає несподіваним: найстарішим машинам лише 14 років, а безпілотники поки не можуть виконувати всі їхні завдання.

Британська армія розпочне поетапне списання Wildcat AH1 у 2027 році. Це передбачає новий план оборонних інвестицій Великої Британії, пише The Aviationist. На незвично малий вік вертольотів і відсутність зрозумілої заміни також звертає увагу Defense Express.

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Найстаршому Wildcat лише 14 років

Армійська авіація Великої Британії має 34 вертольоти Wildcat AH1. Першу машину військові отримали у 2012 році, а постачання всієї партії тривало до 2016-го.

Отже, на момент оголошення рішення найстарішим вертольотам виповнилося близько 14 років, а найновішим – лише 10. На озброєння Wildcat AH1 офіційно прийняли у 2014 році. Для військового вертольота це невеликий термін служби.

Wildcat AH1 створили на базі AgustaWestland AW159 як наступника Westland Lynx. Машина використовується для розвідки, спостереження, перевезення невеликих груп військових і вантажів, наведення вогню та підтримки операцій на полі бою.

Максимальна швидкість гелікоптера становить близько 291 кілометра за годину. Він оснащений оптико-електронною системою MX-15 Wescam, яка дозволяє виявляти цілі вдень і вночі.

Гелікоптери міняють на автономні системи

Причину дострокового списання Wildcat AH1 у плані детально не пояснюють. Рішення пов'язують зі зміною пріоритетів британського Міноборони та переходом до ширшого використання дронів і автономних платформ.

Протягом наступних чотирьох років Велика Британія планує спрямувати 5 мільярдів фунтів на безпілотні й автономні системи. Йдеться про ударні та розвідувальні дрони, безпілотні наземні машини та формування так званого гібридного флоту.

Втім, якими саме платформами замінять армійські Wildcat, поки не повідомляють.

Безпілотники можуть довго вести розвідку та передавати дані про цілі. Але вони поки не здатні повністю замінити легкий багатоцільовий вертоліт. Особливо коли йдеться про перевезення військових, доставку вантажів, евакуацію або пошуково-рятувальні операції у бойовій зоні.

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Куди подінуть 34 гелікоптери

Подальша доля Wildcat AH1 залишається невідомою. Одним із варіантів може стати передача частини машин Королівському військово-морському флоту Великої Британії.

Флот уже має 28 вертольотів Wildcat HMA2. Морська версія відрізняється від армійської передусім радаром Seaspray під носовою частиною. Вона також може застосовувати керовані ракети Martlet і протикорабельні Sea Venom.

Для наближення AH1 до можливостей морської версії знадобиться модернізація. Плани встановити на армійські машини радар уже обговорювали, проте рішення залежатиме від фінансування.

Wildcat AH1 також використовує 847-ма морська авіаційна ескадрилья, яка підтримує Королівську морську піхоту. Формально ці вертольоти належать армійській авіації та виділяються зі спільного парку.

Якщо флот не отримає списані машини, майбутнє цієї ескадрильї також опиниться під питанням. Її завдання доведеться передати підрозділам із Wildcat HMA2, які вже мають значне навантаження.

У британської армійської авіації залишаться Apache

Після списання Wildcat AH1 парк Army Air Corps фактично скоротиться до двох типів гелікоптерів.

Основу становитимуть 50 ударних AH-64E Apache Guardian. Також залишиться невелика кількість Dauphin AH1, які використовуються для підтримки сил спеціальних операцій.

Нові середні вертольоти AW149 мають працювати в інтересах сухопутних військ, але експлуатуватимуть їх Королівські повітряні сили. Вони повинні замінити вже списані Puma, а не Wildcat AH1.

Раніше британські військові хотіли перетворити легендарні гелікоптери Chinook на носії дронів.

Таким чином, Велика Британія відмовляється від 34 порівняно нових машин раніше, ніж з'явилася очевидна заміна. Безпілотники заберуть частину розвідувальних завдань, але питання перевезень, евакуації та швидкої підтримки військ поки залишається відкритим.