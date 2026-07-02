Британская армия начнет поэтапное списание вертолетов Wildcat AH1 в 2027 году. Это предусмотрено новым планом оборонных инвестиций Великобритании, пишет The Aviationist. На необычно небольшой возраст вертолетов и отсутствие понятной замены также обращает внимание Defense Express.

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Самому старому Wildcat всего 14 лет

Армейская авиация Великобритании имеет 34 вертолета Wildcat AH1. Первую машину военные получили в 2012 году, а поставки всей партии продолжались до 2016-го.

Таким образом, на момент объявления решения самым старым вертолетам исполнилось около 14 лет, а самым новым – всего 10. На вооружение Wildcat AH1 официально приняли в 2014 году. Для военного вертолета это небольшой срок службы.

Wildcat AH1 был создан на базе AgustaWestland AW159 как преемник Westland Lynx. Вертолет используется для разведки, наблюдения, перевозки небольших групп военнослужащих и грузов, наведения огня и поддержки операций на поле боя.

Максимальная скорость вертолета составляет около 291 километра в час. Он оснащен оптико-электронной системой MX-15 Wescam, которая позволяет обнаруживать цели днем и ночью.

Вертолеты заменяют на автономные системы

Причину досрочного списания Wildcat AH1 в плане подробно не объясняют. Решение связывают с изменением приоритетов британского Минобороны и переходом к более широкому использованию дронов и автономных платформ.

В течение следующих четырех лет Великобритания планирует направить 5 миллиардов фунтов на беспилотные и автономные системы. Речь идет об ударных и разведывательных дронах, беспилотных наземных машинах и формировании так называемого гибридного флота.

Впрочем, какими именно платформами заменят армейские Wildcat, пока не сообщается.

Беспилотники могут длительно вести разведку и передавать данные о целях. Но они пока не способны полностью заменить легкий многоцелевой вертолет. Особенно когда речь идет о перевозке военных, доставке грузов, эвакуации или поисково-спасательных операциях в зоне боевых действий.

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Куда денутся 34 вертолета

Дальнейшая судьба Wildcat AH1 остается неизвестной. Одним из вариантов может стать передача части машин Королевскому военно-морскому флоту Великобритании.

Флот уже имеет 28 вертолетов Wildcat HMA2. Морская версия отличается от армейской прежде всего радаром Seaspray под носовой частью. Она также может применять управляемые ракеты Martlet и противокорабельные Sea Venom.

Для приведения AH1 в соответствие с возможностями морской версии потребуется модернизация. Планы по установке радара на армейские вертолеты уже обсуждались, однако решение будет зависеть от финансирования.

Wildcat AH1 также используется 847-й морской авиационной эскадрильей, которая поддерживает Королевскую морскую пехоту. Формально эти вертолеты принадлежат армейской авиации и выделяются из общего парка.

Если флот не получит списанные машины, будущее этой эскадрильи также окажется под вопросом. Ее задачи придется передать подразделениям с Wildcat HMA2, которые и без того имеют значительную нагрузку.

У британской армейской авиации останутся Apache

После списания Wildcat AH1 парк Army Air Corps фактически сократится до двух типов вертолетов.

Основу составят 50 ударных AH-64E Apache Guardian. Также останется небольшое количество Dauphin AH1, которые используются для поддержки сил специальных операций.

Новые средние вертолеты AW149 должны работать в интересах сухопутных войск, но эксплуатировать их будут Королевские военно-воздушные силы. Они должны заменить уже списанные Puma, а не Wildcat AH1.

Ранее британские военные хотели превратить легендарные вертолеты Chinook в носители дронов.

Таким образом, Великобритания отказывается от 34 относительно новых машин раньше, чем появилась очевидная замена. Беспилотники возьмут на себя часть разведывательных задач, но вопрос перевозок, эвакуации и оперативной поддержки войск пока остается открытым.