Росія створює великий дрон-вертоліт: які характеристики та що відомо про застосування

Пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію про створення нового безпілотного гелікоптера В-700. Випробування техніки ворог запланував на 2027 – 2028 роки.

Про це повідомили у Defense Express.

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Що відомо про російський дрон-вертоліт?

Російські ЗМІ нещодавно повідомили, що інженери компанії "Аэромакс" завершили ескізно-технічне проєктування великого безпілотного вертольота B-700.

Випробування техніки планується на 2027 – 2028 роки. Окупанти заявили, що це, ймовірно, буде найбільший цивільний безпілотний гелікоптер.

Характеристики гвинтокрила:

злітна маса має становити 3600 кілограмів;

корисне навантаження – 700 кілограмів;

дальність польоту становитиме до 480 кілометрів;

крейсерська швидкість – 200 кілометрів за годину.

Розробники заявляють, що B-700 призначений для перевезення вантажів у віддалені райони, а про можливе військове застосування окупанти не повідомляли.

Водночас експерти зазначають, що через великі розміри та невисоку швидкість такий дрон може бути вразливим на полі бою і стати легкою ціллю для ППО.

У виданні зазначили, що така техніка може використовуватися для логістики в тилу, однак і там він залишається потенційною ціллю, зокрема для далекобійних ударних БпЛА.

Водночас зазначається, що B-700 отримає систему технічного зору, яка дозволятиме прокладати оптимальні маршрути з урахуванням перешкод на місцевості.

Інші новини про нову зброю окупантів

Росія раніше планувала застосувати проти України нові крилаті ракети "Новатор". Ця зброя має великий радіус дії, але в української ППО не мало б виникнути труднощів, щоб протидіяти таким ракетам.

Окупанти й надалі вдосконалюють та модернізують свою зброю. Ворог вивів на фронт новий небезпечний безпілотник. За словами "Флеша" – це, ймовірно, реактивна версія БпЛА "Дельта".

Такий дрон є дешевим, проте дальність такої зброї – до 200 кілометрів. БпЛА може летіти 50 хвилин зі швидкістю до 280 кілометрів за годину.