В Міноборони Польщі зробили нову заяву щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що питання літаків залишається відкритим. Варшава зацікавлена у обміні технологіями з Києвом.

Про це він розповів під час пресконференції, повідомляє Міністерство національної оборони Польщі.

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Чи отримає Україна МіГ-29?

Глава Міноборони прокоментував можливу передачу літаків Силам оборони України.

Ця справа не закрита. Ми отримали прохання від української сторони про те, що вони все ще були зацікавлені. Свої пропозиції щодо передачі безпілотників у найближчі два роки вони представили Польщі,

– заявив Владислав Косіняк-Камиш.

Він назвав можливість обміну реалістичною. Політик підкреслив, що Польща зацікавлена у взаємовигідній співпраці, а не просто передачі літаків Україні.

Скандал довкола МіГ-29

Напередодні ЗМІ поширювали інформацію, що Польща ухвалила рішення не передавати Україні останні винищувачі МіГ-29. Країна розглядала можливість замість цього просто утилізувати літаки.

Косіняк-Камиш розповідав, чому Польща не передає Україні винищувачі. За його словами, механізм обміну між країнами не був реалізований.