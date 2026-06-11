"Ми це не контролюємо": виробник Patriot зробив тривожну заяву щодо постачання ракет

Американська компанія-виробник озброєння Lockheed Martin не може надати партнерам конкретні терміни постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Рішення про їхню передачу поза контролем компанії.

Відповідну заяву під час інтерв'ю для Financial Times зробив віце-президент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Брайан Данн.

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Яка ситуація з постачанням ракет для систем Patriot?

Представник компанії повідомив, що виробник активно нарощує випуск ракет PAC-3, однак попит на них різко зріс через війну з Іраном, що посилило дефіцит.

Під час виступу на Берлінському авіасалоні ILA він зазначив, що нестача цих боєприпасів викликає занепокоєння у країн-союзників США, серед яких Німеччина, Японія, Польща, ОАЕ та Саудівська Аравія, які експлуатують системи Patriot.

Водночас Брайан Данн підкреслив, що розширення виробництва має пришвидшити постачання для різних замовників, однак питання розподілу ракет визначає не компанія, а американська влада.

Ми не контролюємо розподіл цих ракет. Ми не можемо нікому вказувати, яке місце ви будете займати в цьому (списку пріоритетів, – 24 Канал) … Очевидно, що зараз з боку Пентагону лунає багато риторики про те, як вони збираються переупорядкувати, реорганізувати, хто першим отримає ракети. Ми нічого з цього не контролюємо,

– чесно відповів він.

Також представники оборонного підрядника зазначили, що дедалі частіше стикаються з критикою з боку іноземних партнерів через затримки поставок і нестачу озброєння, розуміючи їхнє розчарування.

Яка ситуація з ракетами в Україні?

Проблема дефіциту ракет для систем ППО, зокрема Patriot, залишається актуальною і для України – в окремих підрозділах запаси боєприпасів суттєво зменшилися.

Проте українські розробники активно шукають вирішення цієї проблеми. Зокрема, компанія Fire Point провела перші випробування нової зенітної ракети FP-7.x, яку розробники позиціонують як засіб для ураження балістичних цілей і безпілотників.

Співзасновник компанії Денис Штілерман заявив, що орієнтовна вартість однієї такої ракети становитиме близько 700 тисяч доларів, тоді як ціна американської PAC-3 для системи Patriot сягає приблизно 3,8 мільйона доларів.

До того ж, у Міністерстві закордонних справ розраховують на швидкі практичні результати щодо постачання систем Patriot і ракет до інших засобів ППО, необхідних Україні для захисту повітряного простору.