Українські дрони з початку 2026 року вразили понад 2 мільйони цілей Росії та знешкодили сотні тисяч окупантів. При цьому Україна в кілька разів випереджає Росію у випуску БПЛА та нарощує удари новими дрон-ракетами.

Про темпи виробництва безпілотників і розвиток далекобійних дрон-ракет розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу. Він підкреслив, що єдиною відчутною перевагою ворога залишається велика кількість балістичних ракет, тоді як українська стратегія дозволяє успішно завдавати ураження по всій території Росії.

Ставка на реактивні дрон-ракети

За словами фахівця, вітчизняний оборонний сектор суттєво переважає російський за кількістю випущених безпілотників та масштабує реактивні дрон-ракети "Паляниця" та "Рута". Фактично це малогабаритні крилаті ракети, які виконують бойові завдання на значних відстанях від кордону.

У росіян основна перевага, вона не в безпілотній авіації. Ми виробляємо більше, ну, в декілька разів. У них перевага полягає у кількості саме балістики, яка лупить по нас. Оце в них така сила є. У нас є трохи інша тактика і стратегія, яка на величезній території Росії дозволяє наносити ураження,

– зазначив Криволап.

Експерт про дрон-ракети та удари по окупантах: відео

Зміна підходів окупантів та атаки на авіабази

Експерт додав, що противник також змінює концепцію: якщо раніше росіяни намагалися підвищувати швидкість та можливості "Шахедів", то тепер переходять до дешевших крилатих засобів на зразок проєктів "Бандероль", перероблених мішеней "Дань-Т", а також нових версій дронів "Герань-5" і "Герань-6".

Окремо аналітик звернув увагу на зростання темпів ураження російської авіації на військових аеродромах, де за останні дні було ліквідовано літаки серії Су та транспортники Іл-76. Крім того, найближчим часом Україна має посилити ударні спроможності завдяки новому озброєнню від партнерів.

Раніше Криволап зазначав, що українська протиповітряна оборона навчилася ефективно збивати російські реактивні безпілотники на рівні 75 – 85%.