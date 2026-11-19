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О темпах производства беспилотников и развитии дальнобойных дрон-ракет рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала. Он подчеркнул, что единственным ощутимым преимуществом противника остается большое количество баллистических ракет, тогда как украинская стратегия позволяет успешно наносить удары по всей территории России.

Ставка на реактивные дрон-ракеты

По словам специалиста, отечественный оборонный сектор существенно превосходит российский по количеству выпущенных беспилотников и наращивает производство реактивных дронов-ракет "Паляница" и "Рута". Фактически это малогабаритные крылатые ракеты, которые выполняют боевые задачи на значительных расстояниях от границы.

У россиян основное преимущество заключается не в беспилотной авиации. Мы производим больше, ну, в несколько раз. У них преимущество заключается именно в количестве баллистических ракет, которые обрушиваются на нас. Вот такой характер у них. У нас немного иная тактика и стратегия, которая на огромной территории России позволяет наносить удары– отметил Криволап.

Эксперт о дрон-ракетах и ударах по оккупантам: видео

Изменение подходов оккупантов и атаки на авиабазы

Эксперт добавил, что противник также меняет концепцию: если раньше россияне пытались повысить скорость и возможности "Шахедов", то теперь переходят к более дешевым крылатым средствам, таким как проекты "Бандероль", переделанные мишени "Дань-Т", а также новых версий дронов "Герань-5" и "Герань-6".

Отдельно аналитик обратил внимание на рост темпов поражения российской авиации на военных аэродромах, где за последние дни были уничтожены самолеты серии Су и транспортники Ил-76. Кроме того, в ближайшее время Украина должна усилить ударные возможности благодаря новому вооружению от партнеров.

Ранее Криволап отмечал, что украинская противовоздушная оборона научилась с эффективно взбивать ть российские реактивные беспилотники с эффективностью 75–85%.