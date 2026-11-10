Большинство сбиваем: авиаэксперт оценил эффективность ПВО против реактивных дронов

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" по своим характеристикам чрезвычайно близки к малогабаритным крылатым ракетам. Однако силы ПВО справляются с этой угрозой.

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Сколько реактивных дронов удается сбивать?

Как подчеркнул Криволап, на данный момент Силам обороны удалось достичь показателей сбития на уровне 75–85%. При этом Украина пока не располагает достаточным количеством дронов-перехватчиков.

Мы все же сбиваем эти дроны достаточно эффективно. Но их все равно очень много. Все это на фоне других атак приводит к серьезным разрушениям– отметил Криволап.

Особенно сложно поразить "Герань-5", которая фактически является крылатой ракетой. В настоящее время Силам обороны удается эффективно уничтожать эту воздушную цель, в частности с помощью авиации.

Авиационный эксперт оценил работу ПВО против реактивных дронов: смотрите видео 24 Канала

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Сейчас россияне выбрали конкретную стратегию – выводить из строя объекты производства электроэнергии. Также под атакой находятся подстанции вокруг Киева и в других регионах. Именно туда летят реактивные дроны. Инженерная защита из бетонных блоков не всегда защищает оборудование от попаданий с воздуха.

Есть вопросы к эффективности бетонных конструкций. Если сооружение не закрыто сверху, то при ударе сверху объект все равно поражается. Кроме того, количество защищенных объектов значительно меньше, чем мы ожидали. Хотя понятно, что невозможно закрыть все трансформаторы и открытые распределительные устройства– пояснил специалист.

Ранее разведчики установили, что модернизированный вражеский дрон "Герань-5 К5-К" способен развивать скорость до 1000 километров в час. По летным характеристикам этот дрон фактически представляет собой малогабаритную крылатую ракету.