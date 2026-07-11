Виробництво Patriot можуть розгорнути не в Україні: Reuters назвало головну причину

Попри домовленості про виробництво систем Patriot, запуск випуску ракет-перехоплювачів в Україні навряд чи відбудеться найближчим часом. За оцінками експертів, на створення повноціного виробництва знадобиться щонайменше рік, а найімовірніше – значно більше.

Саме тому союзники розглядають варіант організації виробництва в іншій європейській країні. Про це повідомляє Reuters.

Де можуть випускати ракети для Patriot?

Попри заяву президента США Дональда Трампа про готовність дозволити Україні виробляти ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot за американською ліцензією, реалізація такого проєкту може відбутися не на українській території. Більш реалістичним сценарієм наразі вважається розгортання виробництва в одній із європейських держав.

Ракети-перехоплювачі Patriot є одними з найскладніших видів озброєння у сучасному військовому виробництві. Саме тому створення повноцінного виробничого циклу потребує значного часу, високотехнологічної інфраструктури та суворого контролю безпеки.

Експерт Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіан Хоффманн вважає, що запуск такого виробництва в Україні навряд чи відбудеться швидше, ніж через рік.

Я був би дуже здивований, якби це сталося швидше, ніж за 12 місяців. Я припускаю, що це займе значно більше часу,

– заявив Фабіан Хоффманн.

За інформацією Reuters, одним із найбільш імовірних майданчиків для виробництва може стати Німеччина. Країна вже має сформований виробничий ланцюг для виготовлення перехоплювачів PAC-2, що дозволяє значно швидше наростити випуск продукції.

Два джерела агентства повідомили, що саме Німеччина або інша європейська країна можуть взяти на себе ліцензійне виробництво ракет Patriot, оскільки це безпечніше в умовах війни. Після завершення бойових дій виробничі потужності можуть поступово перенести до України.

Водночас експерти наголошують, що заява Дональда Трампа поки що не містить конкретного плану реалізації. Сам американський президент визнав, що ще не обговорював це питання безпосередньо з компаніями-виробниками Raytheon і Lockheed Martin.

Необхідність збільшення виробництва ракет пояснюється різким зростанням масштабів російських атак. За оцінками експертів, Росія щороку виробляє приблизно 700 – 800 балістичних ракет типу "Іскандер" та "Кинджал".

Для знищення однієї такої ракети системою Patriot зазвичай використовують до трьох ракет-перехоплювачів. Таким чином Україні потенційно необхідно близько 2400 перехоплювачів на рік лише для протидії балістичним ударам.

Хоффманн наголошує, що навіть після запуску власного виробництва українське підприємство навряд чи зможе виготовляти понад 200 – 300 ракет на рік.

Навіть за наявності ліцензованого виробничого підприємства в Україні досягти цього показника буде дуже і дуже складно, якщо не неможливо,

– зазначив експерт.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що технічні групи вже працюють над деталями запуску виробництва, однак українська сторона прагне, щоб воно розпочалося саме в Україні якомога швидше.

Крім цього, глава держави заявив, що найближчими днями очікується постачання нової партії американських перехоплювачів PAC-3. Також Україна звернулася до союзників із проханням передати ракети зі своїх запасів у межах нової домовленості з НАТО щодо фінансування військової допомоги.

Окрім американських Patriot, Україна розглядає розвиток власних технологій протиракетної оборони. Зеленський уже заявив про необхідність створення "плану Б", маючи на увазі український проєкт антибалістичної системи Freya, який розробляє компанія Fire Point.

Аналітик британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Джек Вотлінг називає цей проєкт ризикованим, однак вважає, що у разі успіху він може суттєво посилити українську систему протиповітряної оборони.

Водночас серед альтернативних європейських рішень експерти також називають перспективну систему SAMP/T NG, яку розробляє консорціум Eurosam за участю MBDA та французької компанії Thales.