Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що наразі Україна здатна самостійно створити лише ракету-перехоплювач для майбутнього комплексу. Водночас інші елементи системи, зокрема радари та частина електроніки, мають надходити від іноземних партнерів.

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Чому створення протибалістичної системи є складним завданням?

За словами Олега Каткова, у світі існує лише кілька систем, які довели свою здатність ефективно перехоплювати балістичні ракети. Саме тому створення аналога Patriot є надзвичайно складним завданням навіть для технологічно розвинених країн.

Він пояснив, що протибалістичний зенітний комплекс складається не лише з ракети. До його складу входять радіолокаційні станції, командний пункт, пускові установки та контур управління. Україна наразі може забезпечити створення ракети, тоді як інші компоненти планують інтегрувати від іноземних виробників.

Важливо! Проєкт FREYA є новою системою протиракетної оборони, яку українська компанія Fire Point розробляє разом із партнерами з Європи, зокрема з Німеччини, Франції та Норвегії. Її задумують як сучасний антибалістичний комплекс, що має стати більш доступною та гнучкою альтернативою американським системам Patriot.

Головний редактор Defense Express підкреслив, що проєкт FREYA передбачає використання ракети FP-7, яка базується на радянській ракеті 48Н6 для комплексів С-300 та С-400.

Там замінили практично все. Але сама форма, масово-габаритні характеристики та основна концепція залишилися. Вона трохи легша, але заснована на вже створеній ракеті.

При цьому всередині все інше – українського виробництва. Всі сервоприводи, паливо та система управління,

– сказав він.

Катков зазначив, що головку самонаведення для ракети планують отримати від німецької компанії Diehl. Йдеться про інфрачервону тепловізійну головку, подібну до тієї, яка використовується в ракетах IRIS-T.

Головний редактор Defense Express про складнощі розробки українських ракет: відео

Водночас таке рішення відрізняється від більшості сучасних протибалістичних систем, які використовують активні радіолокаційні головки самонаведення.

Тут прийнято рішення робити ракету лише з інфрачервоною тепловізійною головкою самонаведення. Такі рішення не приймаються просто тому, що так захотілося. Вони обґрунтовуються,

– наголосив Катков.

Також він розповів, що для комплексу можуть використати європейські радари, зокрема від Hensoldt або Leonardo. Щодо системи управління, то розглядається співпраця з норвезькими партнерами та використання протоколу передачі даних Link 16.

Що потрібно для якісної роботи зброї?

Головний редактор Defense Express зауважив, що навіть великі оборонні компанії не завжди одразу досягають успіху під час створення протибалістичних систем. Як приклад він навів розвиток американського Patriot, який потребував кількох поколінь ракет для досягнення сучасної ефективності.

Лише після того, як комплекс (проти російської балістики – 24 Канал) буде зібраний, коли ракета буде створена, у неї буде інтегрована головка самонаведення і буде доведена реальна бойова ефективність, тоді можна буде говорити про результат,

– підкреслив Катков.

Він додав, що розробка таких систем є настільки складною, що сьогодні лише кілька держав світу здатні створювати їх власними силами. За словами Олега Каткова, навіть Ізраїль розвивав свою протиракетну оборону за активної фінансової та технологічної підтримки США.

Що відомо про розвиток української зброї?

Ракета FP-7X української компанії Fire Point успішно завершила етап випробувань. У компанії заявляють, що система показала відповідність базовим вимогам і може переходити до наступних стадій доопрацювання та інтеграції.

Головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман окреслив ключові умови, необхідні для створення ефективного антибалістичного щита. За його словами, йдеться не лише про наявність ракети, а й про повну інтеграцію системи – включно з радарами, командним управлінням і головками самонаведення.

Україна розробляє власну балістичну ракету, яка, за оцінками Міноборони та профільних експертів, може суттєво посилити ударні спроможності Сил оборони. Водночас у відомстві наголошують, що йдеться про складний і багатокомпонентний проєкт, який ще проходить етапи випробувань і інтеграції систем.