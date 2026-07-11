Именно поэтому союзники рассматривают вариант организации производства в другой европейской стране. Об этом сообщает Reuters.

Где могут выпускать ракеты для Patriot?

Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о готовности разрешить Украине производить ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot по американской лицензии, реализация такого проекта может состояться не на территории Украины. Более реалистичным сценарием на данный момент считается развертывание производства в одной из европейских стран.

Ракеты-перехватчики Patriot являются одними из самых сложных видов вооружения в современном военном производстве. Именно поэтому создание полноценного производственного цикла требует значительного времени, высокотехнологичной инфраструктуры и строгого контроля безопасности.

Эксперт Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн считает, что запуск такого производства в Украине вряд ли состоится раньше, чем через год.

Я был бы очень удивлен, если бы это произошло раньше, чем через 12 месяцев. Я предполагаю, что это займет значительно больше времени,

– заявил Фабиан Хоффманн.

По информации Reuters, одной из наиболее вероятных площадок для производства может стать Германия. У страны уже есть сформированная производственная цепочка для изготовления перехватчиков PAC-2, что позволяет значительно быстрее нарастить выпуск продукции.

Два источника агентства сообщили, что именно Германия или другая европейская страна могут взять на себя лицензионное производство ракет Patriot, поскольку это безопаснее в условиях войны. После завершения боевых действий производственные мощности могут постепенно перенести в Украину.

В то же время эксперты отмечают, что заявление Дональда Трампа пока не содержит конкретного плана реализации. Сам американский президент признал, что еще не обсуждал этот вопрос непосредственно с компаниями-производителями Raytheon и Lockheed Martin.

Необходимость увеличения производства ракет объясняется резким ростом масштабов российских атак. По оценкам экспертов, Россия ежегодно производит примерно 700–800 баллистических ракет типа "Искандер" и "Кинжал".

Для уничтожения одной такой ракеты системой Patriot обычно используется до трех ракет-перехватчиков. Таким образом, Украине потенциально необходимо около 2400 перехватчиков в год только для противодействия баллистическим ударам.

Хоффманн отмечает, что даже после запуска собственного производства украинское предприятие вряд ли сможет изготавливать более 200–300 ракет в год.

Даже при наличии лицензированного производственного предприятия в Украине достичь этого показателя будет очень и очень сложно, если не невозможно,

– отметил эксперт.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что технические группы уже работают над деталями запуска производства, однако украинская сторона стремится к тому, чтобы оно началось именно в Украине как можно скорее.

Кроме того, глава государства заявил, что в ближайшие дни ожидается поставка новой партии американских перехватчиков PAC-3. Также Украина обратилась к союзникам с просьбой передать ракеты из своих запасов в рамках нового соглашения с НАТО о финансировании военной помощи.

Помимо американских Patriot, Украина рассматривает возможность развития собственных технологий противоракетной обороны. Зеленский уже заявил о необходимости создания "плана Б", имея в виду украинский проект антибаллистической системы Freya, который разрабатывает компания Fire Point.

Аналитик британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Джек Вотлинг называет этот проект рискованным, однако считает, что в случае успеха он может существенно усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

В то же время среди альтернативных европейских решений эксперты также называют перспективную систему SAMP/T NG, которую разрабатывает консорциум Eurosam при участии MBDA и французской компании Thales.