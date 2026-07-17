Європа різко збільшила оборонні витрати: як її бюджет виглядає на тлі США, Росії та України

Країни Європейського Союзу у 2025 році витратили на оборону 418 мільярдів євро. Це на 20% більше, ніж роком раніше, однак загальний європейський бюджет усе ще більш ніж удвічі поступається американському.

Європейське оборонне агентство опублікувало щорічний звіт Defence Data за 2025 – 2026 роки. За його даними, оборонні витрати 27 країн ЄС досягли 2,2% сукупного ВВП, а у 2026 році можуть зрости до 454 мільярдів євро, або 2,4% ВВП.

Упродовж 2022 – 2025 років витрати країн ЄС зросли загалом на 47%. Агентство пов’язує прискорення з потребою швидко підвищувати готовність армій, нарощувати виробництво та усувати дефіцит озброєння, який накопичувався протягом попередніх десятиліть.

Скільки витратили США, ЄС, Росія та Україна

Оборонні витрати у 2025 році Номінальні витрати у мільярдах євро. Для України наведено бюджетний ресурс сектору безпеки й оборони після змін, перерахований за середнім курсом НБУ. Джерела: EDA, Мінфін України, НБУ. Показники мають різну методологію і не враховують паритет купівельної спроможності.

Сполучені Штати залишаються беззаперечним лідером на військові витрати. Європейське оборонне агентство оцінює американські оборонні витрати у 2025 році приблизно у 920 мільярдів євро. Для порівняння: офіційний американський бюджет на національну оборону у 2025 фінансовому році становив 904,3 мільярда доларів, однак EDA використовує власну методологію, постійні ціни та валютний курс для міжнародного порівняння.

Витрати Росії агентство оцінює у 132 мільярди євро. Це приблизно третина сукупного бюджету ЄС. Водночас EDA застерігає, що російські показники можуть бути занижені через непрозору структуру фінансування, перекласифікацію видатків та витрати регіональних і цивільних відомств, пов’язані з війною. За паритетом купівельної спроможності російський ресурс може відповідати приблизно 282 мільярдам євро.

Україна після внесення змін до бюджету передбачила на сектор безпеки й оборони у 2025 році близько 2,63 трильйона гривень. Цей показник можна вивести з даних Мінфіну: бюджет 2026 року у розмірі 2,8 трильйона гривень був на 168,6 мільярда більшим за план 2025 року зі змінами. За середнім офіційним курсом НБУ за 2025 рік це приблизно 56 мільярдів євро. Це розрахункова оцінка, а не показник EDA.

Порівнювати ці цифри напряму потрібно обережно. Український показник охоплює весь сектор безпеки й оборони, а не лише Міністерство оборони. Крім того, Україна отримувала озброєння та іншу допомогу від партнерів, яка не завжди відображається у внутрішньому бюджеті як звичайні грошові видатки.

Європа все ще витрачає вдвічі менше за США

Попри рекордне зростання, Європейський Союз витрачає на оборону приблизно у 2,2 раза менше, ніж Сполучені Штати. Водночас розрив поступово скорочується: у 2026 році бюджет ЄС може зрости ще на 9% і досягти 454 мільярдів євро.

За нинішньої динаміки EDA прогнозує збільшення витрат до 490 мільярдів євро у 2027 році та до 547 мільярдів євро у 2029 році. Це не затверджені бюджети, а сценарна оцінка на основі очікуваних темпів зростання.

У 2025 році вже 23 країни ЄС досягли або перевищили рівень у 2% ВВП, хоча роком раніше таких держав було лише 13. Витрати на одного жителя ЄС наблизилися до 1000 євро на рік — більш ніж удвічі більше, ніж у 2014 році.

Майже третина бюджету йде на інвестиції

Оборонні інвестиції, до яких належать закупівля техніки та дослідження, у 2025 році досягли 134 мільярдів євро. Це 32,2% від усіх видатків. У 2026 році їхня частка може зрости до 36%, а загальна сума — до 163 мільярдів євро.

Безпосередньо на закупівлю обладнання країни ЄС витратили 115 мільярдів євро. Видатки на дослідження та розробки становили лише 17 мільярдів євро, або близько 4% оборонного бюджету.

Це означає, що Європа поки переважно закриває термінові потреби, купуючи готову техніку, а не вкладає достатньо коштів у системи наступного покоління. Саме таку диспропорцію EDA називає одним із ризиків для довгострокового розвитку оборонних спроможностей.

Найбільшою статтею залишаються витрати на персонал — 31,4%. На експлуатацію та технічне обслуговування припадає 23,4%, а на інфраструктуру — лише 2,3%.

Великі бюджети ще не означають єдину армію

Головною проблемою Європи залишається не лише розмір бюджету, а й спосіб його використання. Країни продовжують замовляти різні платформи, окремо розробляти схожі системи та несинхронно планувати закупівлі.

Через це сукупні 418 мільярдів євро не перетворюються на настільки ж цілісну військову силу, як централізований бюджет США. Різні типи техніки потребують окремого обслуговування, запасних частин, підготовки персоналу та боєприпасів.

За даними EDA, спільні закупівлі у 2025 році становили лише близько чверті витрат на обладнання. Національні програми все ще переважають, що зменшує економію масштабу та ускладнює взаємодію армій.

Що це означає для України

Для України збільшення оборонних бюджетів ЄС має значення не лише через можливі нові пакети допомоги. Розширення європейського виробництва створює основу для довгострокових контрактів, спільних підприємств та інтеграції українських виробників у ланцюги постачання. Наприклад, нещодавно Україна та ЄС уклали історичну "дронову угоду".

Водночас звіт показує, що навіть значно більший бюджет не гарантує швидкого результату. Європі доведеться одночасно збільшувати виробництво, уніфікувати техніку, розвивати дослідження та переходити від короткострокових закупівель до спільного планування.

Україна у цьому процесі має практичний досвід сучасної війни, але значно менший фінансовий ресурс. Саме поєднання української експертизи з європейськими виробничими й фінансовими можливостями може стати одним із головних напрямів оборонної співпраці найближчих років.