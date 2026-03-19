США вперше використали протибункерну бомбу GBU-72/B Penetrator в Ірані, – ЗМІ

Під час нової хвилі ударів по Ірану американська авіація вперше застосувала сучасні протибункерні боєприпаси GBU-72/B Advanced 5K Penetrator. Їх використали проти підземних ракетних об’єктів уздовж узбережжя Ормузької протоки.

Про це повідомляє Defence Express.

Що відомо про боєприпаси, які використали США в Ірані?

У Центральному командуванні ЗС США офіційно підтвердили застосування 5000-фунтових (понад 2,2 тонни) бомб, а також уточнили, що ціллю стали позиції з протикорабельними ракетами, які загрожували судноплавству в регіоні.

Як зазначається, Іран має на озброєнні кілька типів таких ракет, зокрема дозвукові Nasir і Ghadir із дальністю до 90 і 300 кілометрів відповідно, а також балістичні комплекси Khalij Fars, Hormuz-1 і Hormuz-2, здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Традиційно подібні системи і боєприпаси Іран розміщує у підземних укриттях, що й зумовлює необхідність використання спеціалізованих протибункерних засобів ураження. Саме до таких належить GBU-72/B – новітній боєприпас, який перебуває на озброєнні з 2021 року та виробляється компанією Boeing.

У матеріалі зазначається, що ця бомба розглядається як серійне рішення для ураження добре захищених об’єктів. Вона поступається за потужністю лише надважким боєприпасам на кшталт 12-тонної GBU-57A/B, але водночас має ширші можливості застосування.

GBU-72/B створювали як заміну застарілим GBU-28, які свого часу розробили у прискореному режимі під час операції "Буря в пустелі" 1991 року.

Хоча точні характеристики нової бомби не розголошуються, за оцінками експертів, вона перевершує можливості попередника, який міг пробивати десятки метрів ґрунту або кілька метрів залізобетону.

Наразі ці боєприпаси інтегровані з винищувачами F-15E та стратегічними бомбардувальниками B-1B. Водночас офіційно не повідомляється, які саме літаки застосовувалися під час ударів по Ірану.

За інформацією порталу The Aviationist, до операції могли бути залучені саме B-1B, які вилітали з британської авіабази Ферфорд. Для цього їм довелося здійснити тривалий переліт – понад 8,5 тисячі кілометрів в один бік, з обходом Європи через Гібралтар і Середземне море.

Ймовірно, вибір на користь B-1B пояснюється їхньою значною вантажопідйомністю: один такий літак здатен нести до 12 бомб GBU-72/B, тоді як F-15E – лише одну за певних умов.

За підрахунками аналітиків, під час ударів по іранських об’єктах могли застосувати до кількох десятків таких боєприпасів.

Журналісти також припускають, що одним із варіантів тактики було ураження входів до підземних комплексів, аби заблокувати їх і ускладнити подальше використання. Водночас не виключається, що потужності GBU-72/B достатньо і для прямого знищення частини таких об’єктів.

