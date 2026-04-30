США вперше можуть застосувати гіперзвукову ракету Dark Eagle проти Ірану

Америка вперше в історії може розгорнути гіперзвукову ракету великої дальності Dark Eagle для потенційних ударів на Близькому Сході. Центральне командування США звернулося з відповідним запитом, який зараз розглядається Пентагоном.

Ймовірною ціллю називають Іран. Про це пише Bloomberg.

Чому США розглядають розгортання ракети?

Центральне командування США направило запит на перекидання гіперзвукової системи великої дальності Dark Eagle до регіону Близького Сходу.

Причиною такого кроку, за даними джерел, стало переміщення іранських пускових установок балістичних ракет у глиб країни. Це зробило їх недосяжними для частини наявних американських високоточних систем, які мають обмежену дальність.

Йдеться про ракети, здатні вражати цілі на відстані понад 300 миль (близько 480 кілометрів), тоді як Іран, за оцінками США, змістив свої об’єкти за межі цієї зони ураження. У відповідь Вашингтон розглядає застосування системи з принципово більшою дальністю та здатністю проривати сучасну ППО.

Можливе розгортання Dark Eagle має не лише тактичне, а й глобальне стратегічне значення. США вперше демонструють готовність застосувати власну гіперзвукову зброю в реальному потенційному конфлікті. Це також сигнал для Росії та Китаю, які вже мають власні гіперзвукові системи. Вашингтон таким чином намагається показати, що більше не відстає у цій сфері озброєнь.

Аналітики зазначають, що Dark Eagle спочатку створювалася саме як відповідь на розвиток гіперзвукових технологій у цих країнах.

У разі реалізації це може стати першим випадком використання американської гіперзвукової зброї в реальному потенційному конфлікті, що суттєво змінить баланс сил у регіоні.

Що відомо про гіперзвукову ракету Dark Eagle?

Dark Eagle – це американська гіперзвукова система великої дальності, яка розробляється для ураження високозахищених і мобільних цілей.

Вона здатна:

розвивати швидкість понад 5 Махів (у 5 разів швидше за звук);

маневрувати під час польоту; обходити системи протиракетної оборони;

вражати цілі на дистанції понад 1700 – 2700 кілометрів (точні параметри засекречені).

Розробником системи є компанія Lockheed Martin. Вартість однієї ракети оцінюється приблизно у 15 мільйонів доларів, а повна батарея може коштувати до 2,7 мільярда доларів.

За даними ЗМІ, наразі існує лише обмежена кількість таких ракет – не більше кількох одиниць.

США хочуть почати блокаду Ірану: що про це відомо?

Дональд Трамп доручив своїй команді підготувати план тривалої економічної блокади Ірану, яка має стати інструментом посилення тиску на Тегеран. Йдеться насамперед про обмеження експорту іранської нафти, що є ключовим джерелом доходів країни.

За даними ЗМІ, США розглядають варіант посилення контролю над морськими маршрутами до іранських портів і з них. Такий підхід передбачає фактичне ускладнення або часткове блокування судноплавства, пов’язаного з Іраном.

У Вашингтоні вважають, що це менш ризикований сценарій порівняно з прямими військовими ударами або масштабною ескалацією конфлікту. Основна мета плану – поступове економічне виснаження Ірану через скорочення валютних надходжень від продажу енергоносіїв.

Водночас обговорюються альтернативні варіанти, включно з дипломатичними домовленостями щодо Ормузької протоки, яка є критично важливою для світової торгівлі нафтою. За оцінками американської сторони, реалізація блокади може стати інструментом тиску в переговорах щодо ядерної програми Ірану.