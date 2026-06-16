"Матимемо перевагу на полі бою": Федоров заявив про "вікно можливостей" найближчим часом

Україна у найближчі 6 місяців матиме перевагу на полі бою. Це завдяки правильним і конкурентним закупівлям.

Про таке "вікно можливостей" для України розповів міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН.

Дивіться також 60% росіян хочуть зупинити війну, – Зеленський

Що сказав Федоров про війну?

Федоров розповів, що міністерство змінило багато процедур щодо закупівель.

"По факту, ми формуємо інше поле бою. Тому що інші поставки, збільшується якість дронів і формується інша реальність на полі бою", – зазначив він.

Водночас росіяни, як показує досвід попередніх років, адаптуються і намагаються перехопити ініціативу.

Але у найближчі 6 місяців Україна точно матиме перевагу. На все, що наразі спроможна Росія, – тероризувати мирне населення.

Наприклад, під час атаки 15 червня вона скерувала на Київ десятки балістичних ракет. Путін розуміє, що це майже практично єдине питання, яке поки що Україна не може самостійно закрити.

Але ця агонія і нерви Путіна ніяк не впливає на ситуацію на полі бою, виробництво зброї в Україні.

Це просто моральний тиск, і він його продовжує чинити, накопичуючи 2 – 3 тижні все, що він може накопичити. Це ми бачимо його максимум,

– зазначив Федоров.

Нагадаємо, що під час масованої атаки 15 червня постраждала Києво-Печерська лавра, кіностудія Довженка, легендарний ринок на Почайній тощо.

У Києві загинуло 5 осіб, ще 35 отримали травми.

Тим часом у Харкові росіяни вбили рятувальників, які гасили пожежу, завдавши повторного удару. Харківська влада повідомляла, що 5 людей загинули, ще 9 людей були поранені.