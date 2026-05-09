Відправлять нову зброю Україні: політик із США розповів, як вдалося дотиснути Трампа

Держдеп схвалив продаж Україні американського озброєння на суму 373 мільйона доларів. Мовиться про боєприпаси розширеної дальності. Американське суспільство без допомоги Україні не сприймає діяльність адміністрації Трампа, як позитивну. Тож США не мають вибору і допомагатимуть далі ЗСУ.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, наголосивши на тому, що в США регулярно проводяться соціологічні опитування і понад 60% населення виступає за те, аби надавати підтримку Україні до її повної перемоги.

Хто тисне на Трампа?

Американський політик розповів про те, що всередині Республіканської партії теж чималий відсоток (орієнтовно 70%) підтримує рішення про допомогу українській армії. Зі слів Пінкуса, президенту США повідомляють про результати опитувань і він точно знає про настрої американців, тому ігнорувати їхню думку не може.

Громадський діяч вказав на те, що на Трампа сьогодні тиснуть і релігійні спільноти Сполучених Штатів, зокрема католики і євангелісти, які з перших днів війни почали надавати Україні гуманітарну допомогу. Пінкус озвучив, що основний кістяк електорату Трампа – це якраз євангелісти, їх у Сполучених Штатах налічується понад 90 мільйонів.

Це база Трампа, його головна платформа. Тому триває збір коштів на користь Україні для надання гуманітарної допомоги (з боку релігійних представників). Сьогодні електорат має бути активним в період боротьби певних кандидатів перед проміжними виборами в США,

– озвучив Пінкус.

Що зближує США та Україну?

Політик зауважив на тому, що є багато заходів, які здійснюють США задля України, але це публічно не розголошується з низки причин, першочергово – безпекових. Наприклад, з його слів, нові зразки американського озброєння пріоритетно скеровуються на український фронт, де тестуються в польових умовах.

"Українці мають вражаючі ідеї щодо розробки дронів, які є набагато дешевшими і за точністю не поступаються американським. Наші привозять свої технології та ШІ, що прискорює процес виробництва. То уявіть, яку допомогу може Україна надавати самими США. Наведу приклад: найбільший обсяг дронів, який можуть виготовляти США – 300 тисяч щорічно, тоді як одна українська фірма – 3 мільйони. Це зближає наші оборонні системи", – впевнений Пінкус.

Підсумовуючи, президент Республіканського клубу імені Рейгана наголосив, що американський народ вірний українському та висловив переконання, що перемога обов'язково буде за ЗСУ, не виключено, з його слів, що вже цього року.

Яку зброю від США може отримати Україна?

США розглядають можливість продати для української армії боєприпаси типу JDAM-ER та відповідного обладнання до них. У Держдепі повідомили, що українська сторона звернувся до американської з потребою придбати у США 1200 комплектів хвостових частин для боєприпасів JDAM типу KMU-572, а також понад 330 комплектів для JDAM типу KMU-556. JDAM представляє собою комплект спецобладнання для некерованих бомб, який перетворює їх на керовані.

Пакет передбачатиме також обладнання, яке необхідне для обслуговування вказаних боєприпасів, запчастини, витратні матеріали, програмне забезпечення. Крім того – логістичні й технічні послуги. Головним підрядником цього замовлення вказується фірма Boeing.