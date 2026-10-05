Бельгія передасть Україні ще три F-16 з модернізованою РЕБ

Бельгія готується передати Україні ще три винищувачі F-16, оснащені модернізованою системою радіоелектронної боротьби. Для цього Брюсселю необхідно отримати дозвіл Франції, чиї технології використали під час модернізації літаків.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен очікує, що погодження вдасться отримати найближчим часом. Про це пише "Укрінформ".

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За словами Франкена, процедура погодження передачі трьох F-16 може завершитися найближчим часом.

Ми можемо зробити це досить швидко... Після затвердження ми зможемо надати F-16. Я вірю, що це вдасться погодити найближчим часом. А далі ми розпочнемо організацію логістики,

– зазначив міністр.

Він пояснив, що винищувачі були модернізовані із застосуванням французьких технологій радіоелектронної боротьби. Саме тому для їхньої передачі Україні потрібен дозвіл французької сторони.

Франкен також спростував інформацію про проблеми з технічним обслуговуванням українських F-16 бельгійською компанією Sabena Engineering. За його словами, підприємство зараз щомісяця обслуговує чотири винищувачі, а в перспективі цей показник можуть збільшити до шести.

Крім того, Бельгія продовжує постачати Україні боєприпаси для F-16. Нещодавно країна передала 50 тисяч одиниць, а тепер бельгійське оборонне відомство розглядає новий запит від України.

Нагадаємо, Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Український лідер заявив, що питання залишається на порядку денному та Київ продовжить переговори з Берліном.

На запитання, чи вірить він у передачу цього озброєння Німеччиною, Зеленський відповів: "Звичайно, ніколи не здавайтеся". Він наголосив, що Україні необхідна вся можлива підтримка від партнерів.

Водночас Україна готова ділитися із союзниками власним досвідом і технологіями, здобутими під час війни. Це може допомогти забезпечити регулярну військову допомогу.