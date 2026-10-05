Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассчитывает, что согласование удастся получить в ближайшее время. Об этом сообщает "Укринформ".

Что известно о военной помощи Украине?

По словам Франкена, процедура согласования передачи трех F-16 может завершиться в ближайшее время.

Мы можем сделать это довольно быстро... После утверждения мы сможем предоставить F-16. Я верю, что это удастся согласовать в ближайшее время. А дальше мы приступим к организации логистики,

– отметил министр.

Он пояснил, что истребители были модернизированы с использованием французских технологий радиоэлектронной борьбы. Именно поэтому для их передачи Украине требуется разрешение французской стороны.

Франкен также опроверг информацию о проблемах с техническим обслуживанием украинских F-16 бельгийской компанией Sabena Engineering. По его словам, предприятие сейчас ежемесячно обслуживает четыре истребителя, а в перспективе этот показатель могут увеличить до шести.

Кроме того, Бельгия продолжает поставлять Украине боеприпасы для F-16. Недавно страна передала 50 тысяч единиц, а сейчас бельгийское оборонное ведомство рассматривает новый запрос от Украины.

Напомним, Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Украинский лидер заявил, что вопрос остается на повестке дня и Киев продолжит переговоры с Берлином.

На вопрос, верит ли он в передачу этого вооружения Германией, Зеленский ответил: "Конечно, никогда не сдавайтесь". Он подчеркнул, что Украине необходима вся возможная поддержка со стороны партнеров.

В то же время Украина готова делиться с союзниками собственным опытом и технологиями, приобретенными в ходе войны. Это может помочь обеспечить регулярную военную помощь.