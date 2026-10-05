Об этом украинский лидер заявил во время беседы с журналистами.

Получит ли Украина ракеты Taurus?

Зеленский заявил, что вопрос о передаче этих ракет остается на повестке дня. Он поднял его с Мерцем во время их встречи в Киеве 4 октября.

На вопрос, верит ли он в передачу этого вооружения Германией, президент ответил: "Конечно, никогда не сдавайтесь". Также Зеленский добавил, что Украине нужна всяческая поддержка, а в свою очередь она должна делиться с союзниками своим опытом и технологиями, полученными во время войны. Это, по его словам, поможет обеспечить регулярную военную помощь от партнеров.

Самый большой дефицит – противобаллистическая система. Так же это касается и Taurus. Это сигнал. Это укрепление нас, да, но самое важное – то, что мы все партнеры, настоящие партнеры,

– отметил президент Украины.

Зеленский заверил, что не собирается отказываться от попыток получить Taurus и продолжит переговоры об их поставках.

Напомним, глава государства также сообщил, что до конца октября Украина может получить первые результаты программы малых ракет собственного производства. Их планируют использовать для борьбы с реактивными беспилотниками.

Также Зеленский просил ускорить производство украинской баллистической ракеты FP-9 и ожидает, что она будет готова этой осенью. По его словам, это вооружение способно долететь до Москвы.