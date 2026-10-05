Про це український лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Чи отримає Україна Taurus?

Зеленський заявив, що питання передачі цих ракет залишається на порядку денному. Він порушив його із Мерцом під час їхньої зустрічі у Києві 4 жовтня.

На запитання президенту, чи вірить він у передачу цього озброєння Німеччиною, він відповів: "Звичайно, ніколи не здавайтеся". Також Зеленський додав, що Україні потрібна уся підтримка, натомість вона має ділитися із союзниками своїм досвідом і технологіями, здобутими під час війни. Це, за його словами, допоможе забезпечити регулярну військову допомогу від партнерів.

Найбільший дефіцит – протибалістична система. Так само й щодо Taurus. Це сигнал. Це зміцнення нас, так, але найважливіше – те, що ми всі партнери, справжні партнери,

– зазначив президент України.

Зеленський запевнив, що не збирається відмовлятися від спроб отримати Taurus і продовжить переговори щодо їхнього постачання.

Нагадаємо, глава держави також анонсував, що до кінця жовтня Україна може отримати перші результати програми малих ракет власного виробництва. Їх планують використовувати для боротьби з реактивними безпілотниками.

Також Зеленський просив прискорити виробництво української балістичної ракети FP-9, тож очікує що вона буде готова цієї осені. За його словами, це озброєння здатне долетіти до Москви.