Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Reuters.

Зеленський закликав пришвидшити виробництво

Українські фахівці вже провели успішне випробування ракети власного виробництва FP-7 із дальністю польоту 250 кілометрів. До того ж зброярі нарощують темпи розробки моделей, що можуть бити на ще більші відстані.

Володимир Зеленський особисто звернувся до керівництва української виробника зброї Fire Point із вимогою прискорити випуск FP-9.

Я сказав їм: "Де моя FP-9?". Нам потрібна FP-9. І я впевнений, що вона буде готова цієї осені,

– заявив президент з усмішкою.

Український лідер додав, що після переговорів із європейськими чиновниками в Брюсселі вдалося розв'язати питання фінансування замовлень на безпілотники. Сформований ресурс гарантує закупівлю необхідних дронів для ведення бойових дій щонайменше до початку 2027 року.

Паралельно українська та європейська сторони розробили план для закриття дефіциту в оборонному бюджеті країни на суму 27 мільярдів доларів. Необхідне фінансування забезпечать коштом перерозподілу внутрішніх ресурсів, двосторонньої підтримки та кредитів у межах позики ЄС обсягом 90 мільярдів євро.

Нагадаємо, українські виробники розробляють перехоплювачі для реактивних БпЛА. Так екіпаж безпілотних систем Lasar’s Group Нацгвардії вдруге за кілька днів збив російський ударний дрон "Герань-5" за допомогою P1-SUN JetKiller.