Військові перехопили дрон завдяки P1-SUN JetKiller виробництва SkyFall. Про це у компанії розповіли 24 Каналу.

Що сказали у SkyFall?

На відео з бортової камери можна побачити, як JetKiller зближується з ціллю на зустрічно-перехресному курсі. "Герань-5" перетинає поле зору перехоплювача, після чого пілот підтвердив ураження.

P1-SUN JetKiller перехопив реактивний безпілотник: дивіться відео

Завдяки системі віддаленого керування SkyFall оператори збили повітряну ціль дистанційно, без необхідності перебувати поблизу району застосування перехоплювача.

Це знижує ризики для екіпажу: військові можуть керувати P1-SUN із безпечної локації в будь-якій частині світу,

– підкреслили у компанії.

Зверніть увагу! SkyFall – українська технологічно-оборонна компанія, що об’єднує R&D-центр, масштабне виробництво та сертифіковану Академію. До ключових продуктів SkyFall належать важкий бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike, перехоплювач P1-SUN, middle-strike Thor Hammer, системи зв’язку та критично важливі компоненти.

Ці системи масово застосовують Сили оборони. Вони довели свою ефективність у складних умовах за протидії ворога. У SkyFall зазначили, що їхні розробки вже допомогли українським захисникам знищити живу силу та техніку ворога на десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 жовтня, український винищувач Mirage 2000-5F збив російську малогабаритну крилату ракету S8000 "Бандероль" за допомогою бортової авіаційної гармати. Це перший відомий випадок подібного перехоплення.