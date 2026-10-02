Про нього повідомляє French Aid to Europe.
Які можливості Mirage 2000-5F?
У 2025 році Україна отримала винищувачі Mirage 2000-5F від Франції.
У цього літака на озброєнні дві 30-мм автоматичні гармати DEFA 554, встановлені у фюзеляжі.
Кожна гармата має боєкомплект із 125 снарядів, а максимальна швидкострільність становить до 1800 пострілів на хвилину.
Для гармат використовують 30-мм боєприпаси двох основних типів – осколково-фугасні та бронебійно-запалювальні.
Початкова швидкість снаряда становить близько 815 метрів на секунду.
Що відомо про "Бандероль"?
Російська S8000 "Бандероль" розроблена компанією "Кронштадт".
Ракета має максимальну швидкість 620 – 650 кілометрів на годину, а її крейсерська швидкість становить близько 520 – 560 кілометрів на годину.
Для польоту "Бандероль" використовує китайський турбореактивний двигун Swiwin масою 8,5 кілограма. Він може розвивати тягу до 81,6 кілограма-сили.
За заявленими характеристиками ракета здатна долати до 500 кілометрів. "Бандероль" оснащена осколково-фугасною бойовою частиною ОФБЧ-150 загальною масою 114,3 кілограма. Майже половина цієї маси – 49,5 кілограма – припадає на вибухову речовину.