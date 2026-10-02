Об этом сообщает French Aid to Europe.

Каковы возможности Mirage 2000-5F?

В 2025 году Украина получила от Франции истребители Mirage 2000-5F.

Этот самолет вооружен двумя 30-мм автоматическими пушками DEFA 554, установленными в фюзеляже.

Каждая пушка имеет боекомплект из 125 снарядов, а максимальная скорострельность составляет до 1800 выстрелов в минуту.

Для пушек используются 30-мм боеприпасы двух основных типов – осколочно-фугасные и бронебойно-зажигательные.

Начальная скорость снаряда составляет около 815 метров в секунду.

Что известно о "Бандероли"?

Российская S8000 "Бандероль" разработана компанией "Кронштадт".

Ракета развивает максимальную скорость 620–650 километров в час, а ее крейсерская скорость составляет около 520–560 километров в час.

Для полета "Бандероль" использует китайский турбореактивный двигатель Swiwin массой 8,5 килограмма. Он может развивать тягу до 81,6 килограмма-силы.

По заявленным характеристикам ракета способна преодолевать расстояние до 500 километров. "Бандероль" оснащена осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150 общей массой 114,3 килограмма. Почти половина этой массы – 49,5 килограмма – приходится на взрывчатое вещество.