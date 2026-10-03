Военные перехватили дрон с помощью устройства P1-SUN JetKiller производства SkyFall. Об этом представители компании рассказали 24 Каналу.

Что сказали в SkyFall?

На видео с бортовой камеры видно, как JetKiller сближается с целью на встречно-перекрестном курсе. "Герань-5" пересекает поле зрения перехватчика, после чего пилот подтвердил поражение.

P1-SUN JetKiller перехватил реактивный беспилотник: смотрите видео

Благодаря системе дистанционного управления SkyFall операторы сбили воздушную цель удаленно, без необходимости находиться вблизи района применения перехватчика.

Это снижает риски для экипажа: военные могут управлять P1-SUN из безопасного места в любой части мира,

– подчеркнули в компании.

Обратите внимание! SkyFall – украинская технологическо-оборонная компания, что объединяет R&D-центр, масштабное производство и сертифицированную Академию. К ключевым продуктам SkyFall относятся тяжелый бомбардировщик Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчик P1-SUN, среднедальнобойный ударник Thor Hammer, системы связи и критически важные компоненты.

Эти системы массово применяются Силами обороны. Они доказали свою эффективность в сложных условиях при противодействии врагу. В SkyFall отметили, что их разработки уже помогли украинским защитникам уничтожить живую силу и технику врага на десятки миллиардов долларов.

Напомним, что в пятницу, 2 октября, украинский истребитель Mirage 2000-5F сбил российскую малогабаритную крылатую ракету S8000 "Бандероль" с помощью бортовой авиационной пушки. Это первый известный случай подобного перехвата.