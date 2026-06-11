Майже 180 тисяч російських цілей уразили у травні українські дрони, – Сирський

Головком Сирський заявив, що Україна наразі не поступається у змаганні технологій, інновацій та виробничих спроможностей противнику, а в окремих напрямках навіть випереджає його. Так, у травні українські дрони у травні уразили майже 180 тисяч російських цілей.

Про це розповів Олександр Сирський 11 червня. Загалом з початку 2026 року українські дронарі знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Росія залучила за цей самий період.

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Скільки цілей у травні уразили дрони?

За напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають росіян 1,5:1. Протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на нашу користь.

У травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили:

майже 180 тисяч верифікованих цілей противника – це на 12,7% більше, ніж у квітні,

близько 4 тисяч російських "Шахедів" – на 27% більше ніж у попередньому місяці,

близько 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотних авіаційних комплексів.

Також було майже 2 тисячі уражень засобами Middle Strike. Під прицілом опинилися 414 ворожих штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших важливих об'єктів противника.

Особливого значення на сучасному полі бою набувають наземні роботизовані комплекси. Вони дедалі активніше беруть на себе виконання завдань у найнебезпечніших районах, зберігаючи життя українських військовослужбовців,

– зауважив Сирський.

У травні НРК виконали вже 12,5 тисяч завдань, але їхній потенціал значно більший. На жаль, з початку року є проблеми із забезпеченням та постачанням цих систем.

До слова, раніше Сирський повідомляв, що у травні ЗСУ звільнили територій на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі.

Аналітики DeepState теж наголошували, що вперше з 2023 року у росіян від'ємний приріст окупованої території. У травні вони окупували лише 14 квадратних кілометрів.