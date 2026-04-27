Європа хоче спільно виробляти зброю з Україною, але каже про одне "гальмо"

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що європейські компанії масово зацікавлені у створенні спільних підприємств з Україною, однак з українського боку процес, зокрема щодо ліцензій, рухається надто повільно. Водночас у ЄС уже готують нові оборонні фінансові механізми, а програма SAFE перебуває на фінальній стадії запуску.

За словами Андрюса Кубілюса, під час поїздок до виробників ракет європейська сторона вже побувала в Польщі, Німеччині, Італії, Швеції та Франції. Також розглядається можливість візиту до Нідерландів, зокрема до компанії Destinus, і до Норвегії. Про це єврокомісар повідомив 24 Каналу під час зустрічі з журналістами у Брюсселі.

Чи готова Європа швидко розганяти спільне виробництво з Україною?

Кубілюс розповів журналістам, що всі компанії, з якими відбулися зустрічі, виявили зацікавленість у створенні спільних підприємств з Україною для різних видів продукції. Водночас, за його словами, деякі учасники процесу скаржаться, що з українського боку все відбувається занадто повільно.

Усі компанії, яких ми слухали і яких бачили, дуже зацікавлені в тому, щоб створювати будь-які спільні підприємства з Україною для всіх різних продуктів. Тож для нас це було дуже очевидно. Деякі скаржаться, що з українського боку це триває занадто довго,

– сказав він.

Окремо єврокомісар уточнив, що антибалістичні системи – це не лише перехоплювачі або ракети, а й радари та системи виявлення. Таку продукцію, зокрема, виробляють компанії на кшталт MBDA у Франції та Італії. Саме така кооперація, на його думку, може стати одним із практичних шляхів розвитку спільних оборонних проєктів. Водночас він не назвав конкретні компанії, які могли б очолити цей процес.

Ще однією темою розмови стали нові оборонні фінансові інструменти ЄС, зокрема SAFE. Кубілюс пояснив, що Європейський Союз наразі зосереджений насамперед на реалізації вже наявних механізмів. За його словами, програма SAFE (Security Action for Europe) перебуває на фінальній стадії надання кредитів, а підписання 19 угод із урядами-партнерами має відбутися впродовж найближчих тижнів, після чого кошти почнуть надходити до державних бюджетів.

Єврокомісар також зазначив, що ЄС сподівається невдовзі почати надавати великий кредит Україні. Паралельно Євросоюз уже тестує механізми швидкого постачання, зокрема у сфері дронів і ракет, використовуючи, за потреби, урядові запаси з подальшим їх поповненням промисловістю.

Кубілюс окремо наголосив, що на ринок оборонної продукції спрямовуються значні кошти – близько 200 мільярдів євро протягом одного року. Проте проблема полягає в тому, що фінансування зростає швидше, ніж виробництво, а це створює інфляційний тиск на ціни озброєнь.

Також єврокомісар звернув увагу на наступну багаторічну фінансову рамку ЄС (MFF), у межах якої оборонні видатки планують суттєво збільшити. Окремо він підкреслив потребу Європи готуватися до заміщення американських стратегічних спроможностей – від розвідданих і захищеного зв’язку до космічних сервісів, хоча ядерна парасолька США, за його словами, залишиться. Паралельно ЄС має розвивати власні можливості, зокрема програму створення супутникової системи зв’язку IRIS2, повітряну дозаправку та авіаперевезення.

Про що ще казав Кубілюс?

Єврокомісар зазначив, що українські компанії демонструють високу швидкість виробництва, наприклад, виробник ракет "Фламінго" може досягти показника у 700 одиниць цього року.