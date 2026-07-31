Вперше з початку війни: Росія ракетою знищила завод США із виробництва дронів, – ЗМІ

Під час атаки на Київ 24 липня було знищено підприємство Terminal Autonomy. Воно належало американській корпорації, зареєстрованій у штаті Делавер.

Імовірно, це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли Росія завдала удару по підприємству американської компанії, зазначає The Guardian.

Що відомо про атаку на американський завод БпЛА у Києві?

За словами джерела, знайомого з діяльністю компанії, Terminal Autonomy виробляє високоточні далекобійні ударні безпілотники із системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби.

Термін terminal autonomy ("термінальна автономність") означає завершальну фазу атаки дрона-камікадзе, коли після придушення радіозв'язку або мобільного сигналу керування зброєю перебирає на себе штучний інтелект.

Згідно з державними реєстрами США, корпорацію зареєстрували в штаті Делавер у 2023 році.

На сайті компанії зазначено, що вона створює керовані штучним інтелектом баражувальні боєприпаси та високоточні боєприпаси, які вже застосовуються на фронті проти сил противника.

Колишній високопосадовець американської розвідки Ентоні Вінчі заявив, що для Росії не має значення, кому належить виробничий об'єкт.

Росіянам байдуже, хто володіє виробничим підприємством. Воно все одно є законною ціллю. Їм однаково, американське воно чи ні,

– сказав він.

На початку липня президент США Дональд Трамп, який раніше не надто активно підтримував постачання зброї Україні, заявив, що США нададуть Україні ліцензію на виробництво зенітних ракет Patriot.

На думку Вінчі, якщо ракети Patriot або будь-які інші американські системи озброєння вироблятимуться в Україні, Росія також намагатиметься завдати удару по таких виробничих об'єктах.

Першим про атаку в неділю повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на міноборони Росії. У повідомленні не згадувалося, що завод належав американській компанії, однак зазначалося, що на підприємстві працювали "фахівці українсько-американської компанії".

Також агентство правильно вказало, що завод виробляв безпілотники AQ-400 Scythe та AQ-100 Bayonet.

За словами джерела, обізнаного з діяльністю компанії, внаслідок удару ніхто не загинув.