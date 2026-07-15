У збитій російській ракеті Х-101 знайшли несподівану установку

Під час дослідження уламків збитої російської крилатої ракети Х-101 виявили ознаки суттєвої модернізації її силової установки. Йдеться про використання монокристалічних лопаток турбіни — технології, яка вважається однією з найскладніших у сучасному авіадвигунобудуванні.

Про це повідомив благодійний фонд "Зампотех" після дослідження елементів збитої ракети.

Що виявили під час дослідження?

За словами експертів, головною особливістю двигуна стали монокристалічні лопатки турбіни. На відміну від традиційних металевих деталей, що складаються з багатьох кристалічних зерен, монокристалічні елементи мають єдину кристалічну структуру.

Відсутність меж між зернами значно підвищує міцність матеріалу та його стійкість до високих температур. Саме тому така технологія широко використовується у сучасних авіаційних та аерокосмічних двигунах, де компоненти працюють в умовах екстремальних навантажень.

У російській ракеті Х-101 виявили новий двигун: дивіться відео

Застосування монокристалічних лопаток дозволяє:

працювати при значно вищих температурах;

підвищити паливну ефективність двигуна;

збільшити ресурс його роботи;

покращити стійкість до корозії та механічного зношування.

Подібні технології традиційно використовують лише кілька світових виробників авіадвигунів, серед яких американська General Electric та британська Rolls-Royce. Саме тому виявлення аналогічних технологічних рішень у російській крилатій ракеті викликало активне обговорення серед військових експертів.

Поки що немає підтвердженої інформації про походження відповідних виробничих можливостей. Водночас у професійній спільноті розглядають кілька можливих пояснень. Одна з версій полягає у тому, що Росія могла отримати необхідне обладнання або окремі технології через треті країни, попри чинні санкції.

Інша гіпотеза ґрунтується на тому, що російські підприємства могли використати власні радянські напрацювання у сфері вирощування монокристалів та поступово вдосконалити їх уже в сучасних умовах.

Відомо, що виробництвом малогабаритних турбовентиляторних двигунів сімейства ТРДД-50 для ракет Х-55, Х-555 та Х-101 протягом багатьох років займаються російське підприємство НВО "Салют" та Всеросійський інститут авіаційних матеріалів.

Оновлення двигуна безпосередньо пов'язане зі змінами у конструкції самої ракети. Починаючи з 2024 року Росія почала застосовувати модернізовані ракети Х-101 із двозарядною бойовою частиною.

Якщо раніше маса бойового навантаження становила приблизно 450 кілограмів, то після модернізації вона збільшилася майже до 800 кілограмів.

Для розміщення додаткової вибухової речовини конструкторам довелося скоротити об'єм паливних баків. Це закономірно призвело до зменшення максимальної дальності польоту ракети. Саме тому вдосконалення двигуна може бути спробою компенсувати втрату запасу ходу.

За попередніми оцінками експертів, нова силова установка здатна повернути дальність польоту Х-101 приблизно до 5 500 кілометрів або навіть збільшити її.

Нагадаємо, Х-101 – це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля". Декларується, що це нова російська розробка: вони були взяті на озброєння лише 2013 року та пройшли "обкатку" в Сирії в межах кампанії геноциду сирійського народу, адже росіяни використовували їх не так проти військових, як проти цивільних цілей.

З початку вторгнення росіян до України ворог обстрілював ракетами Х-101 українські міста, зокрема Вінницю, Київ, Дніпро, Одесу тощо. Саме цей снаряд влітку 2022 влучив у цивільний будинок у центрі столиці України та вбив жінку.