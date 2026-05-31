Зенітні дрони зі швидкістю 700 кілометрів на годину: чи реально це для війни проти Росії

Німецька компанія, яка активно співпрацює з Україною, працює над створенням надшвидкого дрона для встановлення нового світового рекорду. Під час випробувань апарат уже зміг розігнатися до 650 кілометрів на годину.

Однак експерти застерігають, що рекордні швидкості можуть суперечити головній ідеї таких систем. Про це пише Defense Express.

Що відомо про найшвидший електричний дрон у світі?

На тлі стрімкого розвитку безпілотних технологій у світі дедалі більшу увагу привертають дрони-перехоплювачі, які мають захищати міста та військові об'єкти від ударних безпілотників.

Особливо актуальним це питання стало після появи реактивних дронів, здатних розвивати швидкість у 400 – 500 кілометрів на годину. Саме тому компанія Quantum Systems розпочала роботу над спеціальним "гоночним" дроном, який має перевершити чинні світові рекорди серед електричних безпілотників.

Для створення апарата використовуються ексклюзивні компоненти, розроблені спеціально для цього проєкту, зокрема високопродуктивні акумулятори від дочірньої структури Porsche.

Нещодавно генеральний директор компанії Флоріан Зайбель повідомив, що під час горизонтального польоту прототип уже досяг швидкості 650 кілометрів на годину. Це дозволяє розраховувати на подолання психологічної позначки у 700 кілометрів на годину та встановлення нового світового рекорду.

Наразі офіційний рекорд належить південноафриканському дрону Peregreen V4, який у грудні минулого року розвинув швидкість 657,59 кілометра на годину.

Водночас австралійські інженери цього року заявили про досягнення швидкості 730 кілометрів на годину дроном Blackbird, однак цей результат поки що не був офіційно підтверджений.

Чи зможуть бойові перехоплювачі літати зі швидкістю 700 кілометрів на годину?

Попри гучні заяви, експерти сумніваються, що майбутні серійні зенітні дрони отримають аналогічні характеристики.

Рекордний апарат створюється виключно для демонстрації максимальної швидкості в ідеальних умовах. Бойовий же перехоплювач має працювати під дощем, сильним вітром, виконувати складні маневри, діяти на великих висотах і залишатися ефективним навіть за умов радіоелектронної боротьби.

Крім того, для успішного перехоплення повітряної цілі важлива не лише швидкість. Значення мають запас енергії, дальність польоту, точність наведення, стійкість каналів зв'язку та здатність швидко знаходити ціль у складній повітряній обстановці.

Саме тому фахівці припускають, що технології рекордного дрона будуть використані лише частково. Ймовірно, вони допоможуть створити швидкісний перехоплювач, здатний ефективно боротися з реактивними безпілотниками, але без необхідності досягати рекордних показників.

У чому проблема цього дрону?

Ще однією проблемою залишається вартість таких систем. Якщо для досягнення швидкості понад 700 кілометрів на годину потрібні унікальні батареї, дорогі двигуни та спеціалізовані матеріали, то серійне виробництво таких апаратів може виявитися економічно невигідним.

Сьогодні головна перевага дронів-перехоплювачів полягає саме у їхній дешевизні порівняно із зенітними ракетами. Використання наддорогих технологій може призвести до ситуації, коли вартість перехоплення стане непропорційною ціні цілі.

Саме тому оборонні компанії шукають баланс між швидкістю, ефективністю та собівартістю. У майбутньому найуспішнішими можуть виявитися не найшвидші, а найбільш масові та доступні системи.

Для України ця тема має особливе значення. Quantum Systems уже давно співпрацює з українською стороною, тому майбутні напрацювання компанії можуть бути випробувані в реальних бойових умовах.

Водночас Україна розвиває і власні проєкти. Зокрема, команда Дикі Шершні раніше повідомляла про створення зенітного дрона, який зміг розігнатися до понад 315 кілометрів на годину.

Втім, навіть самі розробники визнають: дрони-перехоплювачі не стануть універсальним рішенням проти повітряних загроз. Саме тому паралельно в Україні тривають роботи над дешевими зенітними ракетами та іншими засобами протидії ударним безпілотникам.

Що ще відомо про новітні розробки у сфері зброї?

Американський стартап Foundation Future Industries розпочав випробування людиноподібних роботів в Україні, перевіряючи їхню ефективність у реальних умовах війни. Компанія розробляє роботів для виконання небезпечних військових і промислових завдань, які можуть замінити людей у ризикованих операціях.

На початку 2026 року до України доставили два роботи Phantom MK-1 для тестування логістичних місій поблизу зон бойових дій. Під час випробувань гуманоїди займалися доставкою спорядження та вантажів у райони, де перебування військових становить підвищену небезпеку.

Засновник компанії Санкает Патхак заявив, що сучасні технології вже наближаються до рівня, коли можуть виконувати найнебезпечнішу роботу замість людей. Стартап також отримав державні контракти США на суму близько 24 мільйонів доларів для досліджень у сфері військової робототехніки.

Додаткову увагу до проєкту привернуло призначення Ерік Трамп головним стратегічним радником компанії після його попередньої участі як інвестора. У Foundation Future Industries переконані, що автономні роботизовані системи можуть стати одним із ключових елементів майбутніх воєн, а масштабні випробування з американськими військовими планують розпочати вже протягом найближчих 12 – 18 місяців.