Український дрон навчили самостійно переслідувати реактивні "Шахеди"

Українські розробники оприлюднили відео успішного перехоплення швидкісної повітряної цілі дроном ZIRKA. Його бортова система комп’ютерного зору самостійно знаходить об’єкт, супроводжує його та коригує траєкторію польоту, тоді як рішення про захоплення цілі залишається за оператором.

Перехоплювач ZIRKA розробила компанія NOCTIS за інвестиційної підтримки та експертизи Vyriy Industries. До створення системи також залучили підрозділ Darknode, бойовий досвід якого використали для формування технічних вимог.

Як працює автоматичне наведення

На борту ZIRKA встановлений мінікомп’ютер із моделлю комп’ютерного зору. Її навчали на масиві даних, отриманих під час реальних перехоплень.

Система аналізує відеопотік у реальному часі, виявляє повітряну ціль і пропонує оператору підтвердити її захоплення.

Після підтвердження автоматика переходить до супроводу та донаведення. Вона десятки разів на секунду визначає положення цілі й коригує траєкторію перехоплювача.

Рішення про атаку залишається за людиною

Оператор залишається в контурі ухвалення рішення. Саме він підтверджує захоплення цілі.

Водночас система бере на себе пошук, утримання об’єкта в кадрі та корекцію польоту. За задумом розробників, це має зменшити вплив втоми, досвіду та рівня підготовки конкретного пілота на результат перехоплення.

ZIRKA створювали для боротьби зі швидкісними й маневреними повітряними цілями. Серед них розробники називають ударні БпЛА типу "Герань-4", які також називають реактивними "Шахедами".

Наступним кроком стане ZIRKA 2.0

Команда вже працює над оновленою модифікацією перехоплювача.

ZIRKA 2.0 має отримати автоматичний вихід у зону виявлення цілі, нову тепловізійну оптику з дальністю до 2 кілометрів, удосконалені алгоритми детекції та наведення, а також додаткові рішення для зв’язку.

Ще однією запланованою функцією є автоматичний підрив бойової частини поблизу цілі.

"Наступний етап — автоматизація з переходом до автономії. Наша мета — зробити боротьбу з ударними дронами масштабованою та менш залежною від людського фактора", — зазначив директор з розвитку NOCTIS Олексій Комліченко.

Розробники продовжують удосконалювати систему для протидії масованим атакам ударних безпілотників.