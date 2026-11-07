Українські військові встановили рекорд із застосування НРК, – Міноборони

Українські захисники вперше за місяць провели понад 31тисячу місій за допомогою наземних роботизованих комплексів на фронті. Роботизовані системи взяли на себе доставку боєприпасів, евакуацію поранених та вогневу підтримку.

Про це повідомляє Міноборони.

Як зростає використання наземних дронів

Кількість завдань, які військові виконують за допомогою наземних роботів, зростала щомісяця:

січень – 7 511;

лютий – 7 960;

березень – 9 072;

квітень – 11 028;

травень – 14 059;

червень – 16 663;

липень – 19 935;

серпень – 25 136;

вересень – 28 491;

жовтень – 31 398.

Отже, за десять місяців 2026 року кількість таких місій зросла більш ніж учетверо.

Для чого військові використовують наземні дрони

Наземні роботизовані комплекси допомагають виконувати небезпечні завдання замість військових. Зокрема, вони доставляють на передову боєприпаси, їжу та воду, а також евакуюють поранених.

Завдяки таким машинам військові можуть рідше ризикувати життям під час виконання цих завдань.

За кожну підтверджену місію підрозділи отримують єБали. Їх можна використати на військовому маркетплейсі Brave1 Market для придбання безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та інших наземних роботизованих комплексів.

Про вихід ЗСУ на новий рівень у застосування НРК говорять навіть російські воєнкори. Вони були приголомшені нещодавнім штурмом позицій окупантів під Лиманом. Тоді українські військові використали 28 НРК.