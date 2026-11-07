Украинские военные установили рекорд по применению НРК, – Минобороны

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Об этом сообщает Минобороны.

Как растет использование наземных дронов

Количество задач, которые военные выполняют с помощью наземных роботов, росло ежемесячно:

январь – 7 511;

февраль – 7 960;

март – 9 072;

апрель – 11 028;

май – 14 059;

июнь – 16 663;

июль – 19 935;

август – 25 136;

сентябрь – 28 491;

октябрь – 31 398.

Таким образом, за десять месяцев 2026 года количество таких миссий выросло более чем в четыре раза.

Почему военные используют наземные дроны

Наземные роботизированные комплексы помогают выполнять опасные задачи вместо военных. В частности, они доставляют на передовую боеприпасы, еду и воду, а также эвакуируют раненых.

Благодаря таким машинам военные могут реже рисковать жизнью при выполнении этих задач.

За каждую подтвержденную миссию подразделения получают еБаллы. Их можно использовать на военном маркетплейсе Brave1 Market для приобретения беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и других наземных роботизированных комплексов.

О выходе ВСУ на новый уровень в применении НРК говорят даже российские военные корреспонденты. Они были потрясены недавним штурмом позиций оккупантов под Лиманом. Тогда украинские военные использовали 28 НРК.