За 1,5 кілометра від Трампа: в Мілуокі поліція застрелила чоловіка біля з'їзду республіканців

В американському Мілуокі в штаті Вісконсин поліцейський 16 липня застрелив чоловіка, який викликав у нього підозру. Це сталося, коли в місті відбувався з'їзд Республіканської партії США.

Саме там Дональда Трампа обрали офіційним кандидатом у президенти Сполучених Штатів від республіканців. На місці наразі працюють правоохоронці.

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Що відомо про інцидент у Мілуокі біля з'їзду республіканців

Журналісти Fox6 дізналися від двох незалежних джерел, що офіцер поліції з міста Колумбус, штат Огайо, застрелив людину біля 14-ї вулиці та вулиці Влієт у Мілуокі у вівторок вдень, 16 липня. Це місце розташоване трохи більше ніж за 1,5 кілометра від Національного з'їзду Республіканської партії.

На місце події був направлений Офіс медичної експертизи округу Мілуокі. Саме там повідомили, що померлим є дорослий чоловік. Розтин тіла цієї людини призначили на середу, 17 липня.



Вулиця в Мілуокі, де застрелили підозрілого чоловіка / Фото Fox6

Журналістам також повідомили, що застрелений чоловік був бездомним і відомим у кварталі, де сталася стрілянина.

Окрім того, стало відомо, що поліція Мілуокі проводить розслідування на місці події разом із Таємною службою США. Ніхто з офіцерів внаслідок інциденту не постраждав.



Місце розташування вулиці, де застрелили чоловіка і з'їзду республіканців / Фото Fox6

Ще двоє свідків розповіли TMJ4, що бачили, як поліція пішла за чоловіком, який переходив вулицю, і вистрілила йому в спину. За їхніми словами, убитий жив разом із ними у найближчому таборі для безпритульних.

До слова, на Дональда Трампа вже скоювали замах 13 липня під час його передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Внаслідок цієї стрілянини загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень, їх у важкому стані госпіталізували.

У самого Трампа після цього інциденту було поранене вухо. Чоловіка, який стріляв у кандидата у президенти від Республіканської партії, ліквідували.