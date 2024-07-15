Політик набрав достатню кількість голосів на з'їзді Республіканської партії у понеділок, 15 липня в Мілуокі. До речі, Трамп уже визначився з кандидатом на посаду віцепрезидента.

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Трамп кандидат у президенти США

Дональд Трамп подолав необхідний поріг завдяки голосам зі свого рідного штату Флорида.

Політик повідомив, що кандидатом на посаду віцепрезидента обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса. Він послідовно виступає проти допомоги Україні. Зокрема, у 2023 році Венс разом зі ще 18 республіканцями підписав звернення до Байдена з закликом припинити "необмежену допомогу". Окрім того, пригрозив блокувати такі пакети.

Також Венс абсурдно заявляв, що Україні, "ймовірно, доведеться поступитися деякою територією" Росії, аби припинити бойові дії.

Зауважимо, що Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти США після того, як на нього скоїли замах на мітингу.