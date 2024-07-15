Политик набрал достаточное количество голосов на съезде Республиканской партии в понедельник, 15 июля в Милуоки. Кстати, Трамп уже определился с кандидатом на должность вице-президента.

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Трамп кандидат в президенты США

Дональд Трамп преодолел необходимый порог благодаря голосам из своего родного штата Флорида.

Политик сообщил, что кандидатом на должность вице-президента выбрал сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса. Он последовательно выступает против помощи Украине. В частности, в 2023 году Вэнс вместе с еще 18 республиканцами подписал обращение к Байдену с призывом прекратить "неограниченную помощь". Кроме того, пригрозил блокировать такие пакеты.

Также Вэнс абсурдно заявлял, что Украине, "вероятно, придется уступить некоторую территорию" России, чтобы прекратить боевые действия.

Заметим, что Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США после того, как на него совершили покушение на митинге.