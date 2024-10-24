Мільярдні втрати держави: в IDS Ukraine прокоментували передачу активів "Моршинської"

В IDS Ukraine заявили, що антимонопольний комітет та Міністерство юстиції України мають негайно вжити заходів для захисту інтересів держави під час стягнення в її дохід корпоративних прав підприємств групи. Адже існують високі ризики знецінення активів компанії внаслідок передачі управителю "Карпатські мінеральні води".

АМКУ та Мін'юст не мають допустити передачі корпоративних прав "Моршинської" компанії "Карпатські мінеральні води". За рішенням ВАКС за декілька місяців активи компанії перейдуть державі, тому немає потреби залучати посередників. Про це на пресконференції заявили представники компанії IDS Ukraine.

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Зараз існує ризик передачі активів двох з семи компаній групи IDS Ukraine – ПрАТ "Індустріальні і дистрибуційні системи" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" – обраному АРМА управителю-прямому конкуренту IDS Ukraine (ТОВ "Карпатські мінеральні води"), що потягне за собою знецінення всіх активів IDS Ukraine і монополізацію українського ринку бутельованої питної води,

– зазначили в IDS Ukraine

Крім того, на банківських рахунках IDS Ukraine перебувають 1,2 мільярда гривень, які держава може втратити, якщо погодиться надати доступ до них тимчасовому управителю – компанії "Карпатські мінводи".

25 вересня 2024 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) щодо стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав всіх компаній групи IDS Ukraine.

Тим часом в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) триває розгляд справи про економічну концентрацію, оскільки існує суттєва загроза руйнації доброчесної конкуренції на ринку пляшкової питної води. Адже ТОВ "Карпатські мінеральні води" в разі отримання в управління активів IDS Ukraine контролюватиме частку ринку близьку до 50%.

У IDS Ukraine кажуть, що наразі можливі є 2 варіанти стягнення арештованих активів IDS в дохід держави. За першим сценарієм, АМКУ не надає дозвіл на концентрацію, і всі арештовані активи IDS Ukraine за декілька місяців через ВАКС вилучаються у власність держави. За цього сценарію вартість арештованих активів і кошти на рахунках повністю зберігаються.

Однак в разі сценарію №2, коли АМКУ надає дозвіл на концентрацію, "Карпатські мінеральні води" на свій розсуд управляють одержаними активами двох ключових компаній групи IDS Ukraine від 2 до 6 місяців. Після чого майно буде також вилучено у власність держави через ВАКС, але його вартість суттєво знизиться через:

руйнацію цілісності майнового комплексу IDS Ukraine і господарських зв'язків між його структурними підрозділами,

невідомі результати діяльності призначеного конкурента-управителя.

Високі ризики втрати вартості активів IDS Ukraine існують саме у другому сценарії, адже ТОВ "Карпатські мінеральні води", як тимчасовий управитель, заради досягнення своїх бізнес-цілей з переділу ринку на користь власних брендів може зменшити виробництво на "МЗМВ "Оскар", що призведе до витіснення з ринку бренду "Моршинська".

"Основна маса коштів із 1,2 мільярда гривень перебувають саме на рахунках ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (ТМ "Моршинська") та головної компанії групи ПрАТ "Індустріально-дистрибуційні системи", отримання контролю над якими, перш за все, домагається через АРМА управитель-конкурент", – заявив Вадим Вичка, член Ради директорів IDS Ukraine та директор з юридичних питань і економічної безпеки.

Тим часом за словами Маркіяна Бема, адвоката IDS Ukraine, Міністерство юстиції для захисту інтересів держави у процесі вилучення корпоративних прав підприємств групи IDS Ukraine може вжити дієвих заходів забезпечення позову до ВАКС до моменту прийняття його рішення.

Заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів управителю. Зобов'язати АМКУ призупинити розгляд справи щодо концентрації. Заборонити внесення змін до реєстрів та статутних документів компаній групи IDS Ukraine з метою збереження сталої операційної діяльності компанії,

— перелічив адвокат можливі заходи Міністерства юстиції для захисту інтересів держави на період розгляду позову у ВАКС.

Вадим Вичка також зауважив, що в разі реалізації пакета заходів із забезпечення інтересів держави Україна отримає цілісний робочий бізнес з ринковою часткою понад 40%, вартістю чистих активів майже 3 мільярди та вартістю активів 4,2 мільярда гривень.

"Наразі IDS Ukraine акумульовано 935 мільйонів гривень нерозподіленого прибутку попередніх років з моменту накладення арешту, тобто з 2022 року. Якщо державні інституції застосують набір правових інструментів для забезпечення позову Міністерства юстиції до ВАКС – держава отримає максимум вигоди та довгострокових переваг від вилучення корпоративних прав підприємств групи", – зазначає Вадим Вичка.

У IDS Ukraine впевнені: застосування пакета заходів усуне ризик монополізації ринку завдяки збереженню цілісності IDS Ukraine. В результаті держава отримає у власність цілісний робочий бізнес з високою операційною ефективністю, який:

щорічно сплачуватиме понад 1 мільярд гривень податків для бюджетів всіх рівнів,

може генерувати для бюджету дивіденди на сотні мільйонів гривень щорічно.

Відповідно бізнес і надалі приноситиме користь державі, будуть збережені 3 тисячі робочих місць, включаючи зайнятість та надходження податків для громад міст Миргород і Моршин.

Цікаво! IDS Ukraine звернулась до Антимонопольного комітету України (АМКУ) із закликом відхилити концентрацію або суттєво посилити вимоги до потенційного управителя, що допоможе захистити ринок фасованої води в Україні від монополізації та захистити інтереси держави.