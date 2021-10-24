Мінімалізм на кордоні з Білоруссю: у Чорнобильській зоні можуть з'явитися "зелені чоловічки"

Кожна країна відмежовується від сусідів по-різному. Хтось зводить паркани, а комусь достатньо лише таблички чи лінії на асфальті.

Все ж у більшості кордонів є одне спільне. Мовиться про прикордонний знак.

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Зазвичай знак складається з 3 стовпів:

двох великих – із символікою держав;

одного малого – центрового.

Відколи демаркують кордон

Втім, існують винятки. Наприклад, на багатьох ділянках кордону України та Білорусі замість 3 стовпів вирішили встановити лише 1. Донедавна у цих місцях рідко ступала людська нога.

На північній межі Чорнобильської зони відчуження тихо, спокійно і трохи моторошно. Заборонена територія з хащами та болотами небезпечна для туристів. Навіть прикордонники з поліцією потрапляють сюди на важкій техніці, щоб захиститись від радіації.

Саме на цій ділянці нині відбувається демаркація українсько-білоруського кордону. Це складний процес, який розпочався ще 2013 року й нарешті наближається до завершення.

Чому відсутність облаштованого кордону небезпечна

Демаркація – створення лінії державного кордону з відповідними знаками.

Можливо, комусь це здається формальністю, та насправді все дуже серйозно: адже покарати порушника віртуального кордону складно. І українські "зелені берети" у цьому переконувалися багато разів.

Пригадайте події 2014 року, коли Москва категорично заперечувала факти вторгнення в Україну. Кремль мотивував це, зокрема, й відсутністю офіційно позначеного кордону.

Фактів порушення державного кордону у 2014 році фактично було дуже багато. Це і сліди людей та техніки. І все було добре видно безпосередньо на місцевості. Та коли ми зверталися до російських прикордонників із запитом про прикордонно-представницьку зустріч на місцевості, суміжна сторона або ігнорувала це, або фактично заперечувала факт порушення державного кордону. Андрій Демченко речник Державної прикордонної служби України

Лукашенко давав причини для тривоги

Найбільш показовий приклад – затримання костромських десантників, котрі начебто заблукали й потрапили на територію України. Зі зброєю.

"Я вірю, що вони заблукали. Там же немає демаркованого кордону", – сказав Володимир Путін.

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З огляду на нинішню ситуацію у сусідній Білорусі, будь-яка точка з тисячі кілометрів спільного кордону може стати місцем для подібних провокацій. Недарма ж Олександр Лукашенко вже заявив про бажання розмістити тут російські ракети.

Привід для першого залпу знайти можна: колеги із "союзної держави" залюбки поділяться досвідом.

Які знаки встановлюють на кордоні

Свіжопофарбовані 75 прикордонних стовпів привезли із Харкова. Їх виготовили за сучасними технологіями. Верх – стійкий до температур пластик, який не вигорає на сонці. Половина знаку – в кольорах українського прапора, інша половина – білоруського.

Це рішення схвалили обидві країни. І причина досить проста – такий варіант дозволяє економити значні кошти. Загалом для цієї ділянки місцевості виготовляються 2 типи знаків,

– сказав речник ДПСУ Демченко.

"Один – це спільний прикордонний знак для позначення кордону на суходолі. З українською символікою для встановлення, як правило, на берегах водойм, або місцях, визначених спільною демаркаційною комісією. І така практика є загальноприйнятою у багатьох країнах світу", – пояснив він.

Хто встановлює знаки

Та головна "фішка" нових символів не верхівка, а те, що "ховається" під землею. Основу сконструювали таким чином, аби стовп стояв міцно: болота та низини – не надто надійна опора.

Прикордонники з підрозділу "Іванків" стежать, аби під час робіт дотримувався режим державного кордону та організовують логістику. Однак головні тут – не вони.

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"Загальну координацію заходів з демаркації державного кордону України здійснює Міністерство закордонних справ України. Завдання з винесення лінії державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і встановлення прикордонних знаків покладено на Держгеокадастр", – розповів Демченко.

Коли завершать демаркацію

Наразі на півтораста кілометрах Чорнобильської зони майже половину знаків вже встановили. Повністю звершити демаркацію українсько-білоруського кордону планують до 2026 року.

Залишилися найскладніші ділянки – по річках, озерах та болотах. Бо навіть у таких диких місцях одного дня можуть з'явитися озброєні "зелені чоловічки", що нібито заблукали.