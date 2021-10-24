Минимализм на границе с Беларусью: в Чернобыльской зоне могут появиться "зеленые человечки"
Источник:"Кордон.UA" на 24 канале
Каждая страна отмежевывается от соседей по-разному. Кто-то возводит заборы, а кому-то достаточно только таблички или линии на асфальте.
Все же у большинства границ есть одно общее. Речь идет о пограничном знаке.
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Обычно знак состоит из 3 столбов:
- двух великих – с символикой государств;
- одного малого – центрового.
С тех пор демаркируют границу
Впрочем, существуют исключения. Например, на многих участках границы Украины и Белоруссии вместо 3 столбов решили установить только 1. До недавнего времени в этих местах редко ступала человеческая нога.
На северной границе Чернобыльской зоны отчуждения тихо, спокойно и немного жутко. Запретная территория с чащами и болотами опасна для туристов. Даже пограничники с полицией попадают сюда на тяжелой технике, чтобы защититься от радиации.
Именно на этом участке сейчас идет демаркация украинско-белорусской границы. Это сложный процесс, который начался еще в 2013 году и наконец близится к завершению.Справка. Демаркация – создание линии государственной границы с соответствующими знаками.
Почему отсутствие обустроенной границы опасно
Возможно, кому-то это кажется формальностью, но на самом деле все очень серьезно: ведь наказать нарушителя виртуальной границы сложно. И украинские "зеленые береты" в этом убеждались много раз.
Вспомните события 2014 года, когда Москва категорически отрицала факты вторжения в Украину. Кремль мотивировал это, в частности, и отсутствием официально обозначенной границы.
Фактов нарушения государственной границы в 2014 году фактически было очень много. Это и следы людей и техники. И все было хорошо видно непосредственно на местности. Но когда мы обращались к российским пограничникам с запросом о погранично-представительской встрече на местности, смежная сторона либо игнорировала это, либо фактически отрицала факт нарушения государственной границы.
Лукашенко давал причины для тревоги
Наиболее показательный пример – задержание костромских десантников, которые якобы заблудились и попали на территорию Украины. С оружием.
"Я верю, что они заблудились. Там же нет демаркированной границы", – сказал Владимир Путин.
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Учитывая нынешнюю ситуацию в соседней Беларуси, любая точка из тысячи километров общей границы может стать местом для подобных провокаций. Недаром же Александр Лукашенко уже заявил о желании разместить здесь российские ракеты.
Повод для первого залпа найти можно: коллеги из "Союзного государства" охотно поделятся опытом.
Какие знаки устанавливают на границе
Свежеокрашенные 75 пограничных столбов привезли из Харькова. Их изготовили по современным технологиям. Верх – устойчивый к температурам пластик, который не выгорает на солнце. Половина знака – в цветах украинского флага, другая половина – белорусского.
Это решение одобрили обе страны. И причина довольно простая – такой вариант позволяет экономить значительные средства. Всего для этого участка местности изготавливаются 2 типа знаков,
– сказал представитель ГНСУ Демченко.
"Один – это общий пограничный знак для обозначения границы на суше. С украинской символикой для установки, как правило, на берегах водоемов, или местах, определенных общей демаркационной комиссией. И такая практика является общепринятой во многих странах мира", – объяснил он.
Кто устанавливает знаки
И главная "фишка" новых символов не верхушка, а то, что "прячется" под землей. Основу сконструировали таким образом, чтобы столб стоял прочно: болота и низины – не слишком надежная опора.
Пограничники из отдела "Иванков" следят, чтобы во время работ соблюдался режим государственной границы и организовывают логистику. Однако главные здесь – не они.
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"Общую координацию мероприятий по демаркации государственной границы Украины осуществляет Министерство иностранных дел Украины. Задача по выносу линии государственной границы на местность в соответствии с материалами делимитации и установке пограничных знаков возложена на Госгеокадастр", – рассказал Демченко.
Когда завершат демаркацию
Сейчас на полтораста километров Чернобыльской зоны почти половину знаков уже установили. Полностью совершить демаркацию украинско-белорусской границы планируют к 2026 году.
Остались самые сложные участки – по рекам, озерам и болотам. Потому что даже в таких диких местах однажды могут появиться вооруженные "зеленые человечки", которые якобы заблудились.