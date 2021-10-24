Все же у большинства границ есть одно общее. Речь идет о пограничном знаке.

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Обычно знак состоит из 3 столбов:

двух великих – с символикой государств;

одного малого – центрового.

С тех пор демаркируют границу

Впрочем, существуют исключения. Например, на многих участках границы Украины и Белоруссии вместо 3 столбов решили установить только 1. До недавнего времени в этих местах редко ступала человеческая нога.

На северной границе Чернобыльской зоны отчуждения тихо, спокойно и немного жутко. Запретная территория с чащами и болотами опасна для туристов. Даже пограничники с полицией попадают сюда на тяжелой технике, чтобы защититься от радиации.

Именно на этом участке сейчас идет демаркация украинско-белорусской границы. Это сложный процесс, который начался еще в 2013 году и наконец близится к завершению.

Справка. Демаркация – создание линии государственной границы с соответствующими знаками.

Почему отсутствие обустроенной границы опасно

Возможно, кому-то это кажется формальностью, но на самом деле все очень серьезно: ведь наказать нарушителя виртуальной границы сложно. И украинские "зеленые береты" в этом убеждались много раз.

Вспомните события 2014 года, когда Москва категорически отрицала факты вторжения в Украину. Кремль мотивировал это, в частности, и отсутствием официально обозначенной границы.

Фактов нарушения государственной границы в 2014 году фактически было очень много. Это и следы людей и техники. И все было хорошо видно непосредственно на местности. Но когда мы обращались к российским пограничникам с запросом о погранично-представительской встрече на местности, смежная сторона либо игнорировала это, либо фактически отрицала факт нарушения государственной границы. Андрей Демченко представитель Государственной пограничной службы Украины

Лукашенко давал причины для тревоги

Наиболее показательный пример – задержание костромских десантников, которые якобы заблудились и попали на территорию Украины. С оружием.

"Я верю, что они заблудились. Там же нет демаркированной границы", – сказал Владимир Путин.

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Учитывая нынешнюю ситуацию в соседней Беларуси, любая точка из тысячи километров общей границы может стать местом для подобных провокаций. Недаром же Александр Лукашенко уже заявил о желании разместить здесь российские ракеты.

Повод для первого залпа найти можно: коллеги из "Союзного государства" охотно поделятся опытом.

Какие знаки устанавливают на границе

Свежеокрашенные 75 пограничных столбов привезли из Харькова. Их изготовили по современным технологиям. Верх – устойчивый к температурам пластик, который не выгорает на солнце. Половина знака – в цветах украинского флага, другая половина – белорусского.

Это решение одобрили обе страны. И причина довольно простая – такой вариант позволяет экономить значительные средства. Всего для этого участка местности изготавливаются 2 типа знаков,

– сказал представитель ГНСУ Демченко.

"Один – это общий пограничный знак для обозначения границы на суше. С украинской символикой для установки, как правило, на берегах водоемов, или местах, определенных общей демаркационной комиссией. И такая практика является общепринятой во многих странах мира", – объяснил он.

Кто устанавливает знаки

И главная "фишка" новых символов не верхушка, а то, что "прячется" под землей. Основу сконструировали таким образом, чтобы столб стоял прочно: болота и низины – не слишком надежная опора.

Пограничники из отдела "Иванков" следят, чтобы во время работ соблюдался режим государственной границы и организовывают логистику. Однако главные здесь – не они.

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"Общую координацию мероприятий по демаркации государственной границы Украины осуществляет Министерство иностранных дел Украины. Задача по выносу линии государственной границы на местность в соответствии с материалами делимитации и установке пограничных знаков возложена на Госгеокадастр", – рассказал Демченко.

Когда завершат демаркацию

Сейчас на полтораста километров Чернобыльской зоны почти половину знаков уже установили. Полностью совершить демаркацию украинско-белорусской границы планируют к 2026 году.

Остались самые сложные участки – по рекам, озерам и болотам. Потому что даже в таких диких местах однажды могут появиться вооруженные "зеленые человечки", которые якобы заблудились.